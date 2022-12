'El último hombre sobre la tierra', la nueva película de Dago García: ¿cuándo se estrena?

Se acerca el estreno de la cinta colombiana ‘El último hombre sobre la tierra’. Para Roberto ‘Piquiña’ Guzmán ser un hombre humilde y ordinario no es obstáculo para creer que puede conquistar a Liliana, una exitosa y elegante ejecutiva.



Y es que, sin creer en el poder de las palabras, Liliana le hace una importante afirmación: "La única forma de que usted y yo tengamos algo es que usted sea el último hombre sobre la tierra".

Jhon Alex Toro, actor que da vida a ‘Piquiña’, señaló que este personaje “es un hombre al que no le importa lo que piensan de él. Con los recursos que tiene, la manera que vive, cómo fue criado, en la situación en la que se encuentra, todo lo que le llega lo acepta”.

Publicidad

Un inexplicable suceso convierte a ‘Piquiña’ en el último hombre sobre la tierra. Sin imaginarlo, el amor llegará a la vida de Liliana, personaje con el que Laura Acuña debuta como actriz.

“Lo primero que me dijeron fue ‘no lea nada, no estudie nada’. Creo que le apuntaban a esa improvisación y esa naturalidad. Fue la primera película, era una cosa que nunca había hecho en la vida. Entonces, creo que fue algo retador pero gratificante, porque gracias a mis compañeros y a la gente que estuvo detrás me divertí”, expresó Laura Acuña.