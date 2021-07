"Es como un regalo del cielo": María Cecilia Botero sobre su personaje en la película ‘Encanto’

La actriz María Cecilia Botero está cumpliendo el sueño de trabajar para Disney en ‘Encanto’, la película de Disney inspirada en Colombia. Una experiencia a la que ella se había negado inicialmente, pero que luego la convierte en un personaje de la cinta animada.

“Les dije que no, pasó el tiempo y en febrero de este año, por otro lado, me lo volvieron a mandar y no sé porqué esta vez dije: ‘Bueno, total. ¿Qué pierdo?’ Yo misma no me lo creía, tan bueno para ser verdad”, manifestó la intérprete paisa.

Hacer la voz de un personaje animado era uno de los pendientes en sus 50 años de carrera actoral y lo hizo por todo lo alto.

“Para mí, en este momento de mi vida, con lo difícil que está el trabajo y que me caiga una cosa de estas es como un regalo del cielo la verdad “, expresó María Cecilia Botero

La intérprete confesó que dobló su personaje desde la distancia y desarrolló este proyecto desde Colombia.

“Era el tipo de trabajo que uno sí puede hacer porque finalmente era yo sola metida en un estudio, sin contacto con nadie más. Todo es nuevo y es lindo para una persona como yo con tantos años en este oficio”, confesó la actriz colombiana.

Interpreta a una abuelita muy colombiana que, para la actriz, es el amor, sabiduría y ternura, pero también es la que manda porque su personaje es una mujer fuerte.