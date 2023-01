¡Es un hecho!: Warner Bros confirma la cuarta parte de ‘The Matrix’

Keanu Reeves retomará su papel de Neo y Carrie-Anne Moss, el de Trinity. Sin embargo, no fue anunciada la fecha de estreno.

La franquicia de ciencia ficción regresará con Reeves como protagonista y héroe principal.

Lana Wachowski dirigirá el proyecto, también lo escribirá y producirá esta entrega de la serie, enormemente popular, sobre humanos atrapados en una realidad virtual por máquinas, que ha generado más de $ 1,6 mil millones en todo el mundo.

"No podríamos estar más emocionados de volver a ingresar a 'The Matrix' con Lana", dijo el presidente del estudio, Toby Emmerich, en un comunicado enviado a la AFP.

"Lana es una verdadera visionaria, una cineasta creativa singular y original", agregó.

Lana y su hermana Lilly, que antes de cambiar de género eran conocidas como los hermanos Wachowski, Andy y Larry, dirigieron la trilogía original.

Warner Bros no especificó si la nueva película sería una secuela directa, solo aseguró que estaba "ambientada en el mundo de 'The Matrix'" y no dio una fecha de lanzamiento.

Las películas originales siguieron a una banda de rebeldes que lucharon contra máquinas inteligentes en un futuro donde los humanos están esclavizados dentro de Matrix, una realidad virtual que se asemeja al mundo contemporáneo.

El personaje de Reeves, Neo, es un héroe en una misión para salvar a la humanidad.

Combinando filosofía, metafísica y escenas de acción, la saga pone en escena a un grupo de rebeldes que combaten a inteligencias artificiales que se hicieron con el control de humanos en la Matriz, un universo de realidad virtual que simula el mundo exterior.

"Muchas de las ideas que Lilly y yo exploramos hace 20 años sobre nuestra realidad son aún más relevantes ahora", dijo Lana Wachowski.

"Estoy muy feliz de tener a estos personajes en mi vida y agradecido por otra oportunidad de trabajar con mis brillantes amigos", comentó.

Carrie-Anne Moss también volverá a su papel de Trinity, dijo el estudio este martes.

La película original cumple 20 años este año, con proyecciones especiales previstas en los EE. UU. a finales de este mes.

La tercera película de la serie, "The Matrix Revolutions" (2003), fue la primera cinta que se estrenó simultáneamente en todo el mundo a la misma hora.