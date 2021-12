Especial de 20 años de ‘Harry Potter’: esto fue lo que más odió Daniel Radcliffe durante la saga

Daniel Radcliffe tenía sólo 11 años cuando fue elegido para interpretar al niño huérfano con poderes mágicos. Hoy, con 32, recuerda con gratitud la etapa en la que fue Harry Potter.

“Siempre estaré feliz de hablar de eso. Es algo que tengo, ya sabes. Creo que la gente espera que no quiera hablar de eso, pero es como si alguien nunca hablara de su infancia o adolescencia. Cada parte de mi vida está conectada con Potter : Mi primer beso está conectado con alguien aquí, mis primeras novias estuvieron aquí. Todo lo que puedo pensar está relacionado con el set de Potter”, manifestó Daniel Radcliffe.

Veinte años después, los protagonistas de la saga se reencuentran en un especial de HBO y reflexionan sobre cómo la historia de J.K. Rolling transformó sus vidas.

“Algunos de nosotros no nos hemos visto en años. Así que ha sido una alegría. Una alegría inesperada, realmente, no sabía cómo me sentiría. Me sentí bastante abrumada esta mañana y me sorprendió gratamente poder revivirlo todo”, dijo la actriz británica e intérprete de Hermione Granger, Emma Watson.

Entre otras cosas, Radcliffe reveló lo mucho que odiaba la instrucción de dejarse crecer el pelo para tener un aspecto más desordenado.

“Dijeron 'no te cortes el pelo durante el verano, te lo cortaremos cuando regreses, y nosotros nos dejamos crecer el cabello durante cuatro meses y luego pensamos: 'No, no, no, no, no ¡No nos van a dejar así!. Se supone que nos convertimos en adolescentes y salimos con chicas en esta película”, reveló el protagonista de ‘Harry Potter’.

Publicidad

Todas estas anécdotas las revivirán estos talentos, el próximo 1 de enero, en el especial que HBO presentará para celebrar el vigésimo aniversario de la saga.