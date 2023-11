Eugenio Derbez llegó a Colombia para promocionar su nueva película Radical: "Es un hecho real"

En la capital del país se está llevando a cabo El Festival de Cine de Bogotá, conocido como Bogocine, un evento en el que se presentan las nuevas películas de nuevos directores. Entre ellos se destaca la presencia del mexicano Eugenio Derbez.



El reconocido actor y director mexicano, recordado por sus participaciones en La familia Peluche y No se aceptan devoluciones, llegó a Bogotá para presentar su más reciente película llamada Radical.

En diálogo con Noticias Caracol Ahora, el mexicano reveló que se sintió gratamente sorprendido al ver que era reconocido en Colombia.

"Sabía que habían llegado algunas películas mías acá, pero no sabía yo qué tan conocido era, me daba mucha curiosidad y tenía muchas ganas de venir a Colombia porque tenía rato que vine, pero vine rapidísimo. Un viaje de relámpago. Así es que digamos que esta es la primera visita oficial a Colombia, donde estoy conociendo un poco más, tanto de Bogotá como de los colombianos", confesó.



Este año, en el Bogocine se exhibirán 100 películas en 10 escenarios a lo largo de la ciudad, una muestra que, según Eugenio Derbez, deja ver el trabajo que el cine latinoamericano está haciendo por seguir destacándose de manera internacional.

"Ahorita, gracias a Dios, se está haciendo mucho cine por todos lados, con tanta demanda que hay por tantas plataformas. Pero yo creo que el cine latinoamericano tiene un valor especial", destacó.

Eugenio Derbez señaló que mientras el cine norteamericano depende muchas veces de "sus grandes presupuestos, efectos especiales y grandes estrellas", en el cine que se hace en Latinoamérica, "a falta de recursos, como que nos basamos más en las historias, en el contenido, en la creatividad. Se siente más casero y más íntimo".



A pesar de su gran reconocimiento como actor, Derbez recordó que le cambió la vida el momento en que decidió poner a prueba sus estudios en cine como director.

"Yo estudié cine, pero no había ejercido como director. Me había dedicado a hacer televisión y de repente hago mi primera película, que fue No se aceptan devoluciones, que me cambia la vida. O sea, se estrena y se convierte en la película más exitosa en muchos lugares, en México, en Estados Unidos, en Colombia. Se convierte en la película en español más vista en la historia a nivel mundial", recordó.

Sobre su nueva película, Radical, Eugenio Derbez destacó el desafío que fue dejar de lado la comedia y acercarse al drama con una historia basada en hechos reales en su nueva etapa como director.



"Es una película hermosa. Primero que nada, está basada en una historia real. Es un hecho real que sucedió en el 2012 de una niña que prácticamente nació y creció junto a un basurero. Cuando tenía 12 años, ella fue considerada una niña genio en Estados Unidos", reveló el director.

La película Radical se estrena en los cines de Colombia el próximo 30 de noviembre y ya se ganó seis festivales, entre ellos, el Festival de Sonda. Además, rápidamente se convirtió en una de las más vistas en México.