“Fue un orgullo”: actriz de 9 años que interpretó a Sol en ‘El olvido que seremos’

La cinta colombiana ‘El olvido que seremos’, ganadora del Premio Goya a mejor película iberoamericana, contó en su elenco con nombres de altísima trayectoria como el español Javier Cámara, Patricia Tamayo y Juan Pablo Orrego.

Pero también con actores empíricos. Entre ellos, la pequeña Luciana Zapata, quien interpreta a sol Abad, la hija de Héctor Abad Gómez.

Un papel que le permitió demostrar que para cumplir los sueños no hay límites.

Luciana es una actriz empírica que con solo 9 años llegó a la película ‘El olvido que seremos’ gracias a su simpática personalidad.

“Yo estaba en una escuela que se llama la escuela de formación artística y allá llegaron unos estudiantes de la Universidad de Antioquia, y pues ellos hicieron un casting allá para un corto y me escogieron a mí y a otra amiguita”, relata.

Así quedo fichada esta actriz, quien para ese entonces apenas estaba cosechando sus primeros pasos en la vida artística.

“Nunca había estudiado actuación, la verdad, es más bien como empírico y para mí interpretar el papel de Sol Abad fue un orgullo muy grande, porque de hecho la conocí y conocí a toda la familia Abad y son unas grandes personas”, dice Luciana.

Su interpretación como Sol Abad, la hija del médico Héctor Abad Gómez, le trajo varios retos: enfrentarse a una gran producción y tener que lidiar con las dos condiciones que padece, dislexia y alexia.

“Del director aprendí que uno tiene que tener paciencia. Él uno se equivocaba y literal le iba a decir al oído. A mí se me olvidan mucho las cosas, pero gracias a mi mamá que me leía los libretos y todo, hacía que fuera mucho más fácil, pero igual me daba dificultad”, cuenta la pequeña.

Aún con estas dificultades, salió adelante con su primer proyecto como actriz de cine, lo que ahora le permite soñar en grande.

“Mi sueño es ser una gran actriz, una gran profesional y una gran persona, porque si no eres una buena persona no eres nada”, puntualiza.