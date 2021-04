Ganadores de los premios Óscar 2021

La película danesa ‘Another Round’ (Otra ronda), sobre el pacto de cuatro maestros cansados del mundo que pasan los días borrachos en un "experimento" poco científico, ganó como mejor película internacional.

Daniel Kaluuya, por su parte, recibió el galardón a mejor actor de reparto por su papel en ‘Judas y el mesías Negro’, donde personificó a Fred Hampton, el fallecido líder de la organización política Black Panther. La cinta también se llevó una estatuilla por la canción 'Fight For You', interpretada por H.E.R.

'Ma Rainey’s Black Bottom' o ‘La reina del Blues’ ganó por mejor vestuario.

Una mujer, Chloé Zhao, ganó el Óscar a mejor director por la película 'Nomadland'.

'El sonido del metal', con seis nominaciones, se llevó dos estatuillas por mejor sonido y mejor edición.

El mejor corto animado fue ‘If anything happens I love you’, que trata sobre el dolor de perder a alguien cercano.

Entretanto, Pixar sumó otro premio más al ganar en película animada con 'Soul'. La cinta también se llevó el galardón a música original.

‘Collete’ fue el mejor documental corto. Su protagonista, dijo su director, cumplía años este domingo. Por su parte, ‘My Octopus Teacher’ (Mi maestro el pulpo o Lo que el pulpo me enseñó), fue elegido mejor documental.

La surcoreana Yuh-Jung Youn, que participó por primera vez en una producción estadounidense, se llevó la estatuilla a mejor actriz de reparto por ‘Minari’.

'Tenet' obtuvo un galardón por mejores efectos especiales.

‘Mank’, con 10 nominaciones, ha obtenido dos galardones a mejor diseño de producción y mejor fotografía.

Ceremonia atípica por la pandemia

La entrega de los Óscar comenzó con una secuencia de créditos de apertura como si la gala fuera una película, cuando la actriz y directora Regina King entró en la estación de trenes del centro histórico de Los Ángeles con una estatuilla dorada.

En medio de la pandemia de COVID-19, los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se realizaron en persona en una ceremonia que reúne a la élite de Hollywood por primera vez en más de un año.

"Televisión en vivo, aquí vamos. ¡Bienvenidos a la 93ª edición de los Oscar!", dijo King.

"Y, sí, estamos sin mascarilla (...) piensen en esto como un escenario de película, una película de los Óscar", con "un elenco de más de 200 nominados", agregó.

King aseguró que los participantes fueron vacunados, se los evaluó y reevaluó para descartar infecciones y están cumpliendo la distancia social recomendada por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del virus.

"Estamos siguiendo todos los rigurosos protocolos que nos permitieron volver a trabajar de forma segura", dijo.