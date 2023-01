'Green Book', elegida como Mejor Película: vea todos los ganadores de los premios Óscar 2019

Rami Malek fue el Mejor Actor por su papel de Freddie Mercury. Olivia Colman se quedó con la estatuilla a Mejor Actriz por 'La Favorita'.

11:07 p.m. Ni 'Roma' ni 'Nace una estrella' ni 'Bohemian Rhapsody'... La mejor película de los Óscar 2019 es 'Green Book'

11:00 p.m. La Mejor Actriz de los Premios Óscar 2019 es Olivia Colman por su papel en 'La Favorita'. En la categoría figuraban Yalitza Aparicio, por 'Roma' y Lady Gaga por 'A star is born'

10:45 p.m. ¡Eeeeooo! Rami Malek, con su papel de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, se lleva el galardón como Mejor Actor en estos #PremiosOscar2019

10:33 p.m. La Academia recuerda a Burt Reynolds, Barbara Harris y otras personalidades de la industria cinematográfica que partieron

10:26 p.m. El 'rey T’Challa' entrega la estatuilla de Mejor Canción a Lady Gaga por el tema 'Shallow', de la película 'A star is born'

10:23 p.m. Los sonidos africanos le dan el Óscar a 'Black Panter' en la categoría Mejor Música Original

10:15 p.m. Samuel L. Jackson y Brie Larson entregan el Óscar a 'BlacKkKlansman' en la categoría de Mejor Guion Adaptado. Triunfo para el director Spike Lee

10:12 p.m. Mejor Guion Original es para Green Book

10:08 p.m. ‘Skin’ se lleva el Óscar a Mejor Cortometraje

10:00 p.m. Lady Gaga y Bradley Cooper interpretan ‘Shallow’, de la película ‘A star is born’

9:58 p.m. La película con Mejores Efectos Especiales de los #PremiosOscar 2019 es ‘First man’, categoría en la que participaba la taquillera 'Avengers: Infinity War'

9:50 p.m. “No puedo creer que una película sobre la menstruación gane un Óscar”: directora de 'Period. End of sentence', Mejor Cortometraje Documental de los Oscars

9:44 p.m. Bao es el Mejor Corto Animado de la edición 91 de los Premios Óscar

9:31 p.m. Y la Mejor Película Animada en los #PremiosOscar2019 'es Spiderman: into the spider-verse'

9:25 p.m. El Mejor Actor de Reparto de los #Oscar2019 es Mahershala Ali por su rol en Green Book

9:19 p.m. ¡Ya son tres! #BohemianRhapsody se lleva el premio a Edición Fílmica

9:08 p.m. ¡Viva México, cuarones! #Roma se lleva el galardón a Mejor Película Extranjera

8:59 p.m. We are the champions... 'Bohemian Rhapsody' repite premio, ahora en Mejor Mezcla de Sonido

8:57 p.m. Mejor Edición de Sonido: Bohemian Rhapsody

8:46 p.m. ¡Primer Óscar para Alfonso Cuarón y Roma! El director mexicano se lleva el galardón a Mejor Fotografía

8:40 p.m. Jennifer Lopez y Chris Evans entregan el premio a ‘Pantera Negra’ por Mejor diseño de producción

8:31 p.m. ¡Wakanda por siempre! En la categoría Mejor diseño de vestuario, “the #Oscar goes to…" Pantera Negra

8:26 p.m. La estatuilla en la categoría Maquillaje y Vestuario es para ‘Vice’. Entre otros, se destaca la transformación de Christian Bale

8:17 p.m. El Óscar a Mejor documental es para ‘Free Solo’

8:12 p.m.: La actriz Regina King gana el óscar a Mejor actriz de reparto por su papel en ‘If beale street could talk’

8:00 p.m.: Con la presentación de la banda 'Queen' inicia la gala para conocer a los ganadores de esta edición 91 de los Premios Oscar.

