‘Green Book’ triunfa en premios del Sindicato de Productores y daría la sorpresa en los Óscar

Se llevó el galardón Darryl F. Zanuck a la mejor película en la ceremonia que se celebró en Los Ángeles (EE. UU.).

La cinta, protagonizada por Mahershala Ali y Viggo Mortensen y que dirigió Peter Farrelly, se impuso en un apartado en el que también estaba nominada la película ‘Roma’ del cineasta mexicano Alfonso Cuarón.

‘Black Panther’, ‘BlacKkKlansman’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Crazy Rich Asians’, ‘The Favourite’, ‘A Quiet Place’, ‘A Star is Born’ y ‘Vice’ completaban la lista de candidatos en la categoría reina.

‘Green Book’, que se llevó en los Globos de Oro tres reconocimientos incluido el de mejor película de comedia o musical, consolidó con su victoria sus opciones en la temporada de premios de Hollywood.

Los reconocimientos del PGA son, tradicionalmente, un buen indicativo de por dónde pueden ir los Óscar.

En los últimos diez años, el ganador del premio a la mejor película en la gala del Sindicato de Productores se llevó en ocho ocasiones la estatuilla a la mejor cinta en los Óscar.

Por otro lado, ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ se hizo con el premio a la mejor película animada, ‘Won't You Be My Neighbor?’ ganó el reconocimiento al mejor documental, ‘The Americans’ obtuvo la distinción a la mejor serie dramática y ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ consiguió el galardón a la mejor serie de comedia.