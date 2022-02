Gritos y saltos: así reaccionó Sebastián Yatra tras la nominación de 'Dos oruguitas' en los Óscar

Sebastián Yatra está de fiesta, pues se conoció que ‘Dos oruguitas’, sencillo que el artista interpreta en la película ‘Encanto’, fue nominada a mejor canción en los Premios Óscar 2022.

Tal fue la emoción del cantante colombiano que con gritos y saltos sobre el sofá de su casa expresó la alegría de esta noticia. El momento quedó captado en video.

Publicidad

“¡Colombia, estamos nominados al Óscar!”, escribió Sebastián Yatra en su post.

La celebración de los Premios Óscar 2022 se llevará a cabo en Hollywodd el próximo 27 de marzo. ‘Dos oruguitas’ compite en la misma categoría de mejor canción con los sencillos ‘Somehow You Do’, ‘Be Alive’, ‘No Time To Die’ y ‘Down To Joy’.

Publicidad

Esta canción, que hace parte de la película ‘Encanto’, fue compuesta por Lin-Manuel Miranda.