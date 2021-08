¿Usaría una máquina para revivir recuerdos? Esto dijo Hugh Jackman, protagonista de ‘Reminiscencia’

‘Reminiscencia’ es el título de la nueva película protagonizada por Hugh Jackman, en la que usan una máquina para revivir recuerdos. La cinta se estrena hoy, 19 de agosto de 2021, en Colombia y el actor habló con el periodista Luis Carlos Rueda, de Noticias Caracol .

LC: La directora Lisa Joy escribió el guion pensando en usted, lo tenía en mente para el personaje principal. ¿Cómo se siente?

HJ: Me siento completamente halagado. No estoy seguro de haberle creído cuando me lo dijo, pensé que estaba diciendo algo amable, pero, bueno, al final obviamente le creí y me encantó el guion.

Me encantó el mundo de la película, me pareció muy original y hermosa la forma en que te hace pensar que era un género y luego se mezcla con otros géneros y, de alguna manera, los une a la perfección.

LC: Esta es una película sobre los recuerdos. Si hubiera una máquina como la de la película, ¿Hugh Jackman la usaría? ¿Le gustaría usar una máquina así? ¿Esa tecnología?

HJ: Volvería para recordar cosas, a veces me despierto y veo la foto de mis hijos cuando eran bebés. Recordaría la fiesta de su tercer cumpleaños y la forma como despertaban en medio de la noche y abrazarlos y olerlos.

Si es para revivir esos momentos, lo haría 100%. El truco, como en la película, es no volverse adicto.

LC: Yo usaría la máquina, por ejemplo, para recordar cuando estuvo en Colombia, esos son recuerdos felices.

HJ: Muy felices recuerdos para mí, fue tan hermoso estar allí y construir una historia, y la región. Tú sabes, estar en las granjas, con los trabajadores y ver esa gente hermosa. La gente y la comida. Todo sobre Colombia, yo lo amo .

Rebecca Ferguson y Thandie Newton acompañan a Hugh Jackman en este thriller romántico dirigido por Lisa Joy.