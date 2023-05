Halle Bailey habla de su rol como La Sirenita: “Me siento honrada de poder emprender este viaje”

Este jueves, 25 de mayo de 2023, llega a las carteleras del mundo ‘La Sirenita’ , la película de acción real del clásico de Disney de 1989. Luis Carlos Rueda, cinefanático de Noticias Caracol, entrevistó a su protagonista, la actriz y cantante Halle Bailey, y a su coestrella, Jonah Hauer-King, quien da vida al príncipe Eric.

Luis Carlos Rueda: Cuando Disney anunció que usted era La Sirenita hubo mucha controversia y algunos malos comentarios que, yo sé, le dolieron, pero ahora que vi la película debo decir que esta es la correcta sirenita y usted es la perfecta Ariel.

Halle Bailey: "Muchas gracias, realmente aprecio eso, me siento honrada de poder emprender este viaje y asumir este nuevo rol. Estoy feliz de que el público y los espectadores lo estén disfrutando hasta ahora".

Luis Carlos Rueda: después de la premier, las primeras impresiones dicen que esta es la mejor adaptación de acción real de Disney. ¿Qué piensa de eso Jonah Hauer-King?

Jonah Hauer-King: "Eso es nuevo para mí, es increíble. Gracias por decir eso, no sé qué hacer con esa información, quiero decir, es mi favorita, trabajé en ella, pero en realidad soy un gran fanático de todas las películas de acción real. Creo que todos están tratando de lograr lo mismo, que es honrar el original, pero también darle un poco de vida nueva".

Luis Carlos Rueda: 'La Sirenita' tiene dos canciones inmortales, ‘Parte de tu mundo’ y ‘Bajo el mar, ¿cuál es tu favorita, Halle, y por qué?

Halle Bailey: "Esa es una pregunta, es difícil porque las canciones son muy diferentes y están muy bien hechas, cada una por separado. Voy a tener que decir por hoy que mi favorita es ‘Bajo el mar’, pero solo por hoy, porque anoche, viéndolo en el estreno, es simplemente fantástica".

Javier Bardem y Melissa McCarthy complementan el elenco de la cinta dirigida por el nominado al Óscar Rob Marshall.

¿Qué retos tuvo Halle Bailey para interpretar a La Sirenita?

La actriz se ganó el papel por su gran voz y talento actoral, aunque su elección generó críticas.

Lo que significó un momento de celebración, lo fue también de incomprensión, pues la artista se convirtió en blanco de reacciones racistas en las redes sociales.

Con críticas y elogios, Halle Bailey afronta este nuevo reto, refugiada en su familia y el orgullo que para ellos representa.

“Sabes, es realmente especial. De hecho, mis abuelos vieron el tráiler por primera vez y mi mamá me había enviado un video de mi abuelo mientras lo miraba una y otra vez llorando”, destacó la actriz.

Asimismo, Halle Bailey agregó que “su abuela recuerda ver a su familia en los campos de algodón",

"Así que cuando escucho las cosas que se han dicho, es como, ok, solo me enfoco en lo positivo y en las hermosas reacciones de la gente y me doy cuenta del mayor significado y propósito detrás de todo esto: que puedan verse a sí mismos y saber que son dignos, así que es algo realmente hermoso", comentó.