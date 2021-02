Helena Zengel, con tan solo 12 años, fue nominada a mejor actriz de reparto a los Globos de Oro

La actriz alemana de 12 años, Helena Zengel, fue nominada a mejor actriz de reparto a los Globos de Oro por su actuación en el film ‘News of the World’.

Es una postulación histórica, debido a que pocas estrellas infantiles han sido preseleccionadas para ganar este importante premio.

La joven debutó en el séptimo arte a los 8 año s y en 2020 protagonizó el drama ‘Rompesistema’, cinta con la que ganó su primer premio como mejor actriz del cine alemán.

En su actuación más reciente, interpretó a una niña huérfana llamada Johanna Leonberg y compartió el set con Tom Hanks, a quien no conocía.

“Ciertamente lo he visto en películas, pero no sabía quién era. Cuando obtuve el papel, supe a qué me enfrentaba. Lo que me sorprendió de Tom es que puede dormir en cualquier lugar. Siempre dice que está meditando, pero roncaba mientras lo hacía”, declaró Helena Zengel.

A su corta edad, no se deja llevar por su fama actual y recordó un consejo que le dio el mítico actor estadounidense. “Siempre llega a tiempo, conoce las líneas, sé amable con todos y sé siempre tú misma”.

Helena está cumpliendo su sueño de ser una actriz reconocida y aseguró que ama su profesión.

Se enfrenta como mejor actriz de reparto a Glenn Close y a Olivia Coleman en la ceremonia que se celebrará el próximo 28 de febrero, en Los Ángeles, Estados Unidos.