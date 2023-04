‘Indiana Jones y el llamado del destino’ se estrenará en Cannes con "un homenaje excepcional"

El próximo Festival de Cannes verá el estreno de ‘ Indiana Jones y el llamado del destino’, la nueva película de la saga del arqueólogo más famoso de la historia del cine, que se proyectará en primicia mundial el 18 de mayo.

Harrison Ford, que retorna al papel que le hizo mundialmente famoso, estará en el estreno y recibirá "un homenaje excepcional" del festival por el conjunto de su carrera, anunció este lunes, 3 de abril de 2023, la organización en un comunicado.

La cinta, dirigida por James Mangold, llegará quince años después de la presentación, también en Cannes, de la anterior entrega, 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal'. La película comenzará a proyectarse en salas el 28 de junio en Francia y dos días después en Estados Unidos.

La nueva entrega contará con el retorno de John Rhys-Davies en el papel de Sallah, como parte de un elenco que contará con figuras como Antonio Banderas, Mads Mikkelsen o Toby Jones. La película competirá en la competición oficial del Festival de Cannes, que se celebrará del 16 al 27 de mayo.

Publicidad

El día del estreno, Ford, Mangold, Banderas, Mikkelsen y otros miembros del reparto subirán las escaleras del Palacio de los Festivales de Cannes entre los acordes de la icónica banda sonora que compuso John Williams para la primera entrega, ‘Indiana Jones y los cazadores del arca perdida’ (1981).

"En 1995 tuve el honor de venir a Cannes para presentar mi primer filme, 'Heavy', en la Quincena de Realizadores. 28 años más tarde, estoy orgulloso de volver con una película ligeramente más espectacular", indica Mangold en el comunicado. En la filmografía del director hay títulos de temática tan dispar como ‘Girl, Interrupted’ (1999), ‘Kate & Leopold’ (2001), ‘Walk the Line’ (2005), ‘3:10 to Yuma’ (2007), ‘The Wolverine’ (2013) o ‘Ford vs Ferrari’ (2019).

Misión Imposible 7

Publicidad

Recientemente se dio a conocer el póster de ‘Misión imposible 7’, la película en la que Tom Cruise tiene una de las escenas más arriesgadas de su carrera. Precisamente sobre ella se construyó el cartel que será la imagen para el estreno de la cinta.

Estas imágenes le han dado la vuelta al mundo. Son la muestra de que, a sus 60 años, Tom Cruise no le teme a nada y no necesita de dobles para filmar sus escenas más arriesgadas.

En la arriesgada escena, como el agente Ethan Hunt, Tom Cruise salta al vacío sobre una moto. Instantes más tarde abre su paracaídas, una escena que no daba cabida a imprecisiones.

Luego de ser ejecutada exitosamente, se ve cómo el director Christopher McQuarry y otros miembros de la producción celebran que todo salió bien.

Publicidad

La secuencia, filmada en 2020 en Noruega, es la más peligrosa que ha rodado Tom Cruise hasta el momento y no cabe duda de que se pasará a la historia del cine.