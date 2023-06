Invasión Secreta, la serie de Marvel que trae de vuelta a Samuel L. Jackson como Nick Fury

Invasión Secreta, protagonizada por Samuel L. Jackson y Olivia Colman, es la nueva serie de Marvel. Luis Carlos Rueda, cinefanático de Noticias Caracol, habló con los actores.



En Invasión Secreta la raza humana enfrenta una nueva amenaza, una especie alienígena quiere apoderarse del planeta y su principal defensor carga consigo traumas del pasado.

Luis Carlos Rueda: Nick Fury ha vuelto, pero es diferente ahora. Yo pienso que después de las muertes de Ironman y la Viuda Negra es diferente, ha cambiado. ¿Este es otro Nick Fury?

Samuel L. Jackson: Sí, es un Nick Fury diferente, pero no por las muertes. Creo que es diferente por lo que sucedió durante el chasquido de Thanos y la cantidad de tiempo que estuvo fuera del planeta tratando de averiguar qué sucedió y por qué lo afectó de la manera en que lo hizo.

Luis Carlos Rueda: Olivia, bienvenida al universo de Marvel. ¿Está desilusionada porque su personaje no tiene superpoderes?

Publicidad

Olivia Colman: Estaba muy decepcionada, en realidad.

Samuel L. Jackson: ¿Por qué lo estarías? No tengo ninguno.

Olivia Colman: Pero ahora me he dado cuenta de que puedo ser tan poderosa como Nick Fury si no tengo superpoderes. Exactamente, todo resultó ser ¿quién quiere superpoderes?

Publicidad

Luis Carlos Rueda: Samuel, ¿qué pasó con el parche en el ojo? Nick Fury en esta serie no tiene parche en el ojo. ¿Qué pasó?



Samuel L. Jackson: Tipo diferente, tiempo diferente, tratando de presentarse a sí mismo de una manera diferente y sin darse cuenta de que eso también es parte de la efectividad de quién es. Así que, bueno, ya veremos.

Luis Carlos Rueda: Olivia, acerca de su personaje, Samuel dice que es de sangre fría y disfruta siendo así.

Olivia Colman: Sí, estoy de acuerdo, creo que ella lo hace, ella realmente se deleita, disfruta torturando a la gente o skrulls.

Samuel L. Jackson: Le gusta recibir respuestas.

Publicidad

Olivia Colman: Sí, sí. Le gusta recibir respuestas. Eso es muy bueno.

Invasión Secreta es dirigida y escrita por Kyle Bradstreet y, hasta el momento, tendrá seis episodios.

Sasha Calle, la actriz de raíces colombianas que da vida a Supergirl en The Flash

El pasado jueves, 15 de junio de 2023, llegó a las carteleras del mundo The Flash, la película de héroes de DC Comics que cuenta con una nueva Supergirl, en esta ocasión interpretada por una actriz de raíces colombianas: Sasha Calle.

Publicidad