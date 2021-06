J.J. Abrams reveló cómo fue trabajar con el escritor Stephen King en 'La historia de Lisey’

Se estrenó ‘La historia de Lisey’, la miniserie protagonizada por Julianne Moore y Clive Owen, que fue producida por J.J. Abrams y basada en la obra del maestro del suspenso Stephen King.

Precisamente, Abrams habló con Noticias Caracol sobre cómo fue la participación de King en este proyecto.

“Cuando Stephen se me acercó y me preguntó si estaría interesado en producir esto, habló de ella como una serie ilimitada, estaba emocionado y nervioso porque sabía que era importante para él porque es uno de sus libros favoritos. Luego me dijo que él quería escribir cada episodio. Yo estaba increíblemente aliviado porque dije: 'estamos protegidos, tenemos al escritor correcto'”, declaró J.J. Abrams.

‘La historia de Lisey’ tiene ocho capítulos y está disponible en streaming.