La motivación de Michael B. Jordan para protagonizar y dirigir Creed lll: “Me sentí bastante cómodo”

Llegó a las carteleras de Colombia Creed lll, una nueva entrega de la saga de boxeo nacida en el universo de Rocky, y protagonizada por Michael B. Jordan, quien ahora también dirige la película. Noticias Caracol habló con este actor y ahora director.

Michael B. Jordan reveló qué tanto ha influido el legado que ha dejado la saga de Rocky Balboa en su vida y carrera, para animarse a dirigir la tercera parte de Creed.

“¿Cuál es el legado más importante en mi vida y en mi carrera? Mis padres, el legado que mi mamá y mi papá han construido y siguen construyendo. Como ejemplo, diría que es el más grande en mi vida”, afirmó el actor estadounidense de 36 años.

La primera entrega de Creed fue dirigida por Ryan Coogler, la segunda por Steven Caplle Jr. y ahora es el turno para que Michael B. Jordan demuestre de qué está hecho para la dirección de películas.

“Pienso que fue continuamente un paso en frente del otro, un pie en frente del otro, eso fue lo que me hizo pensar ‘puedo hacer esto', solamente tenía que creérmelo para mí mismo, así que me sentí bastante cómodo parándome detrás de la cámara porque fue un personaje en un mundo que conocía bastante bien”, agregó el director de Creed lll.

En esta tercer película de la saga, Adonis estará peleando con su pasado, pues en la primera fue el legado de su padre, en la segunda con los Drago y ahora con un viejo amigo.

“Sí, pienso que fue diferente esta vez porque se trata de su pasado propiamente, no se trata de mi padre, no se trata de Drago y no se trata de Rocky, se trata de Creed, es sobre adonis, así que él tiene que volver a su pasado, a su niñez, porque esto es una historia de origen y también es como un origen y una trilogía al mismo tiempo”, indicó Michael B. Jordan.

Creed lll, la película que espera ser todo un éxito, se puede ver en las salas de cine de Colombia a partir de este viernes, 3 de marzo de 2023.

