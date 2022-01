Las 5 cosas que ponen “rabona” a Lina Tejeiro y las candentes fotos que subió a su Instagram

Lina Tejeiro regresa al cine desde este 27 de enero con “Un rabón con corazón”, película realizada por Dago García Producciones que gira en torno a Cheo, un indeseable vecino al que todos tildan de “rabón”, ya que le hace la vida imposible a los que viven en un edificio.

Lina interpreta a Carolina Rico, una bailarina de striptease, quien llegará a la vida del malhumorado hombre para cambiarle su visión de la vida.

“Rabón es una persona resentida con el mundo, con la vida, con la gente y quien no entiende que las consecuencias que pasan en su vida, no son culpa de los demás”, comentó Lina. La impuntualidad, la hipocresía, las personas arribistas y creídas, y la falta de amor propio son 5 aspectos que ponen “rabona” a la actriz de 30 años.

Hace pocos días Lina encendió las redes sociales con unas fotografías en su cuenta de Instagram en las que aparece con un diminuto vestido de baño y con la frase “Sí, estoy ardiendo”, que ha logrado 590 mil likes.

“Estaba dándome unas merecidas vacaciones en Barú, en Cartagena, con mi familia y sí, tuvieron éxito esas fotos. La frase es porque me quedé dormida en el sol sin repasarme el bloqueador y dije ‘bueno puede ser un caption de doble sentido’, y gustó”, explicó la artista.

Sobre la reciente polémica que la actriz desató al controvertir la opinión del Papa Francisco al tildar de egoístas a quienes prefieren tener mascotas en lugar de hijos, Lina comentó: “No me afecta lo que me digan, es mi opinión, mi punto de vista. Es muy gracioso que haya gente que habla de lo que no tiene, pero bueno yo respeto la opinión de la religión”.