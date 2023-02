Llega al cine ‘Tár’, la película con la que Cate Blanchett aspira a su tercer Óscar

La dos veces ganadora del premio Óscar , Cate Blanchett, le apunta a su tercera estatuilla en el papel de una directora de orquesta obsesiva que está tras la búsqueda de su obra maestra en la película ‘Tár’. Por este personaje, con deudas emocionales con su hija, la actriz ya se ganó el Globo de Oro, así como el premio de la crítica y de la academia británica.

Otra cinta nominada al Óscar también se estrena en Colombia. Por la categoría internacional, de Bélgica llega ‘Close’, dirigida por Lukas Dhont. El filme hace una mirada a la amistad adolescente, quebrada por un hecho inesperado. Fue ganadora del gran premio del jurado en el Festival de Cine de Cannes.

Y un homenaje al séptimo arte es el que hace el ganador del Óscar, el director Sam Mendes, en ‘El imperio de la luz’.

Protagonizada por Olivia Coleman, es una historia de amor y complicidad entre la encargada del cine y el joven aprendiz del oficio.

Publicidad

Los premios Óscar 2023 se entregan el próximo 12 de marzo.

Este año, los votantes de la Academia otorgaron varias nominaciones a éxitos de taquilla como ‘Maverick’, ‘Avatar: El camino del agua’ y ‘Pantera Negra: Wakanda por siempre’, lo que da esperanzas de que las audiencias televisivas de los Óscar repunten de nuevo.

‘Everything Everywhere All At Once’ encabezó las nominaciones con 11.

Publicidad

La comedia negra irlandesa ‘The Banshees of Inisherin’ y la película de la Primera Guerra Mundial ‘All Quiet on the Western Front’ empataron en el segundo lugar con nueve nominaciones, seguidas por la película biográfica de rock ‘Elvis’ -con ocho- y ‘The Fabelmans’ de Steven Spielberg, quien compite por novena vez a mejor director.

Los premios Óscar se entregan a partir de los votos de los 9.500 miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Cada brazo de la Academia trabaja con las nominaciones por área, por lo que las categorías de actuación fueron votadas por unos 1.300 actores miembros.

No obstante, ninguna categoría está más repleta de estrellas que la de mejor canción original, que incluye a Lady Gaga, Rihanna y David Byrne.

Publicidad

Gaga cantó ‘Hold My Hand’ en ‘Top Gun: Maverick’; Rihanna interpretó ‘Lift Me Up’ en la secuela de superhéroes ‘Pantera negra: Wakanda por siempre’, y el líder de Talking Heads, Byrne, entonó ‘This Is A Life’ en ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’.

Los contendientes en esta categoría se completan con ‘Naatu Naatu’ de M.M. Keeravaani, para ‘RRR’, y ‘Applause’ de Diane Warren, para el film ‘Tell It Like a Woman’.

Con esta, Warren suma 14 nominaciones a la mejor canción original, que nunca ganó, aunque recibió un Premio de la Academia honorario el año pasado por su carrera como compositora, que incluye ‘I Don't Want to Miss a Thing’ de Aerosmith.