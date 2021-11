Llegaron los 'Cazafantasmas', ¿a quién vas a llamar?

Fue una de las películas más famosas de los 80's, ícono de una generación, su logo se hizo mundialmente reconocido y su banda sonora aún retumba en los listados favoritos de muchos: los 'Cazafantasmas', aquella cinta dirigida por Ivan Reitman y con un elenco que incluía a Bill Murray, Dan Aykroid y Sigourney Weaver.

Casi cuatro décadas después la película sigue despertando pasiones, efectos y emociones. Aunque hubo secuelas, adaptaciones y hasta serie animada los nacidos por aquellos años recordamos con nostalgia esa famosa cinta del 84.

Tal vez esa misma nostalgia fue la que llevo a Jason Reitman, hijo del director de la película original, a aventurarse en traer de vuelta a los 'Cazafantasmas'.

Él, que ya había construido una trayectoria respetable en Hollywood con títulos como Juno, Gracias por no fumar o Up in The Air, se dejó seducir de nuevo por esta idea que tenía rondando en su casa desde que solo tenía 7 años.

Jason Reitman acompañaba a su papá a los rodajes de 'Los Cazafantasmas' y ahora la historia se ha invertido. Ha sido Ivan Reitman quien ha acompañado a su hijo al rodaje de la nueva versión de los 'Ghostbusters'. El mismo Jason Reitman dice que se sintió afortunado de tener al mayor experto en 'Cazafantasmas' del mundo sentado al lado suyo.

Los Reitman y el elenco de la película

Se nota en el tono de la película que el espíritu de la cinta original se mantiene vigente y eso tal vez es lo que la hace una cinta entretenida, digna y respetuosa. Cuando a lo largo de los años se ha creado una comunidad tan grande de aficionados no solo hay que complacerlos, hay que ser respetuoso con ellos.

La película nos cuenta una nueva historia pero conectada temática y emocionalmente con la de los ochentas. Eso supone que si las nuevas generaciones no han visto la original no hay problema, porque a lo largo de 'El legado' les irán contando cuál es el origen y desarrollo de los personajes.

Y no es una complacencia gratuita o facilista, está hecha con rigor y nostalgia. Cada elemento trae recuerdos: el auto, los overoles, las trampas de fantasmas y hasta la música se van encadenando en una emotiva y entretenida historia.

El clímax de la película para muchos es sin duda la aparición del elenco original, que aceptó volver tras aprobar la historia y el director. Un momento imborrable para muchos y detonante de algunas lágrimas.

Mención especial para Mckeena Grace una pequeña actriz que parece tener décadas de experiencia. Ella y Logan Kim logran un equilibrio perfecto y divertido que hacen recordar a las clásicas películas adolescentes de los 70's.

Le salió bien la película a Jaison Reitman. Se nota que este mundo ha rondado su casa desde siempre y era una tarea que tarde o temprano iba a cumplir. 'Ghostbusters: El legado' ya está en cartelera, invita a un buen amigo. Y tú, ¿a quién vas a llamar?