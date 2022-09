‘Los reyes del mundo’ también fue ovacionada en el Festival Internacional de Cine de Santander

‘Los reyes del mundo’ inauguró el Festival Internacional de Cine de Santander, siendo su primera función en Colombia, y tal como ocurrió en San Sebastián, España, fue ovacionada.

Andrés Castañeda, Cristian Camilo Mora, Davison Flores, Brahian Steven Acevedo y Cristian Campaña, actores de 'Los reyes del mundo', hablaron del histórico momento para el cine colombiano al recibir la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y contaron anécdotas de su viaje al país ibérico.

A su lado siempre estuvo Cristina Gallego, productora de la película, su maestra, mentora y guía para digerir estas experiencias que los llena de esperanza ante la posibilidad de tener un mejor futuro.

“Poder abrir la mirada de estos chicos que necesitan, además, tantas cosas, cosas básicas como la comida, la educación, como el techo y no lo han tenido. Entonces, se la han tenido que guerrear muy duro”, expresó Gallego.

En el interior del Teatro Santander, en Bucaramanga, se inauguró oficialmente el Festival Internacional de Cine de Santander. En la ceremonia, hubo un homenaje al actor Toto Vega, fallecido el pasado domingo, 25 septiembre de 2022, con un minuto de silencio que empató con la proyección de la cinta.

Luego de ver la impresionante y hermosa historia que narra la travesía de estos reyes en búsqueda de la tierra prometida, llegó la ovación del público.

“Ellos y su manera de contarla hace que sea más cruda y es imposible no sentir la bofetada que se siente a la indiferencia. Es difícil no sentir impotencia y es muy difícil no verla con los ojos de la realidad y que es una realidad de nuestro país”, expresó la actriz de Aída Morales.



Dicha ovación es una ratificación de la gran factura de este largometraje, encabezado por la directora Laura Mora y las productoras Miranda Torres y Cristina Gallego.

“Es una película universal, es una película que dialoga perfectamente en Colombia y perfectamente en Europa, con todo el tema del desplazamiento que hay y la gente que anda buscando tierras, posibilidades y un lugar donde vivir”, agregó Cristina Gallego.

'Los reyes del mundo' se estrenará en los cines de Colombia el próximo 13 de octubre y continuará su camino por los festivales de Chicago, Morelia, entre otras ciudades.