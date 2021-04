‘Mank’, la película más nominada a los Óscar este año, podría no llevarse los premios

Este domingo se celebrará la edición número 93 de los Premios Óscar, en una ceremonia atípica que va a tener varias sedes.

‘Mank’, una cinta de Netflix, dirigida por David Fincher y protagonizada por Gary Olmand, tiene diez nominaciones, pero podría irse con las manos vacías.

Así lo explica el periodista y experto en cine Axel Kuschevatzky.

“Yo creo que Mank, más allá de algún premio artístico, no se va a llevar nada y si no se lleva nada va a repetir lo que ocurrió, por ejemplo, con ‘El Color Púrpura’, que tuvo 10 nominaciones y no se llevó ningún premio casa; creo que eso podría ocurrir tranquilamente”, manifestó.

Entre las grandes favoritas también figuran: ‘Nomadland’, de Chloé Zhao con la galardonada Frances McDormand, y ‘The Father’, con Anthony Hopkins y Olivia Colman.