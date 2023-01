Natalia Reyes: de Popstars a Hollywood

El camino a la fama de la protagonista de ‘Terminator: destino oculto’ comenzó en el 2002 con el reality de Caracol TV. No ganó, pero siguió trabajando.

Años de estudio y una carrera en ascenso la llevaron a una llamada que le cambiaría la vida.

“Yo vivo en Tierra Bomba; estaba en la isla desconectada y mi mánager María Clara me manda este casting y me dice ‘es una peli grande en Estados Unidos’. Y yo dije: ‘por Dios, yo viví dos años en Estados Unidos, sé la cantidad de miles de personas que mandan estos videos de todas partes del mundo’. Hice la tarea por cumplirle a ella y lo hago ahí en la playa, con el perro ladrando, no era el casting más profesional del mundo, lo mandé y después de una semana me dicen que les gustó”, recuerda-

Se trataba del casting para la última entrega de ‘Terminator’.

El papel no era pequeño, querían que interpretara a Dani Ramos, protagonista de la historia, cuya misión es nada más y nada menos que vencer a ‘Terminator’.

Fueron los giros correctos porque este 31 de octubre los colombianos verán a Natalia Reyes transformada de una ‘pop star’ a una estrella de Hollywood.