Nuevo tráiler de ‘La Sirenita’ fue lanzado en medio de los Premios Óscar 2023

Disney lanzó el nuevo tráiler de la versión de acción real del clásico animado ‘La Sirenita'. Las protagonistas de la película, Halle Bailey y Melissa McCarthy, presentaron el tráiler en la ceremonia de los Premios Óscar 2023.

‘La Sirenita’ es el próximo live action (acción real) de Disney que se podrá ver en cines este año. La película está basada en el clásico musical animado y el cuento original de Hans Christian Andersen.

La película está protagonizada por Halle Bailey, quien interpreta a Ariel, lleva a los espectadores a un mundo mágico bajo el mar, liderado por el rey Tritón. Ella sueña con conocer la superficie y hará un sacrificio muy grande para iniciar su romántica aventura.

La película dirigida por Rob Marshall también presenta a Jonah Hauer-King como el príncipe Eric, Javier Bardem como el rey Tritón y Melissa McCarthy como Úrsula.

Esta producción de ‘La Sirenita’ ha estado rodeada por polémica, ya que la protagonista, con tez oscura, no luce igual que el clásico animado. Por esta razón, la joven actriz Halle Bailey ha sido sujeto de acoso racial en las redes sociales.

Tanto el director como los otros miembros del reparto han apoyado a Bailey ante el acoso y los comentarios negativos que rodearon a la joven artista.

"Rob Marshall es maravilloso. Simplemente me dijo: 'Te veo y quiero que estés presente en el personaje'. Por ejemplo, con mi pelo: llevar mis rastas con el pelo rojo ha sido realmente especial para mí", explicó la actriz.

El largometraje es producido por Lin-Manuel Miranda (‘Hamilton’ y ‘Encanto’), Marc Platt (‘Jesus Christ Superstar Live in Concert’), Rob Marshall y John DeLuca; además de Jeffrey Silver (‘El rey león’) como productor ejecutivo.

Alan Menken, quien estuvo detrás de las bandas sonoras de ‘La Bella y la Bestia’ y ‘Aladino’, compuso la música original. Las letras pertenecen a Howard Ashman y las nuevas composiciones tienen el sello de Lin-Manuel.

Disney ha anunciado que ‘La Sirenita’ se lanzará en cines el próximo 23 de mayo de 2023.

