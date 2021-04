Óscar 2021: las 5 películas animadas que están nominadas

En todas las galas de los premios, la categoría de películas animadas suele ser una de las favoritas y en los Óscar 2021 no parece haber excepción. Este año la industria ha mostrado bastantes cambios, por lo que la competencia por la preciada estatuilla está al rojo vivo.

En la ceremonia 93 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que se celebrará el 25 de abril de 2021 de manera presencial y que por primera vez contará con diferentes sedes, compiten Pixar, Cartoon Saloon y Netflix.

Nominadas a Mejor película de animación:

Soul

Wolfwalkers

Más allá de la Luna (Over The Moon)

Onward

La oveja Shaun. La película: Granjaguedón (A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon)

Hace un par de días se conoció que los nominados a los Premios Óscar finalmente podrán viajar a Los Ángeles (EE.UU.) al ser considerados como trabajadores esenciales, según una carta que la Academia de Hollywood.