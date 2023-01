‘Pájaros de Verano’ fue preseleccionada a mejor película extranjera en los Premios Óscar

La película, codirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra, pasó el primer corte de la Academia de Hollywood. En pocos días se conocerá a las cinco nominadas.

La cinta, apoyada por Caracol Televisión, es la historia de una familia wayú en medio de la bonanza marimbera.

Las otras ocho películas prenominadas son ‘Roma’, gran favorita de la crítica, de México; 'The Guilty', de Dinamarca; 'Never Look Away', de Alemania; 'Shoplifters', de Japón; 'Ayka', de Kazajistán; 'Capernaum', de Líbano; 'Cold War', de Polonia, y 'Burning', de Corea del Sur.

El próximo 22 de enero se conocerá el nombre de las cinco cintas que competirán por la estatuilla a mejor película en lengua extranjera.

