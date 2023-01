‘Pájaros de verano’ se lleva el premio a mejor película en el Festival de Cine de Miami

La cinta de Cristina Gallego y Ciro Guerra será estrenada en Estados Unidos en salas seleccionadas de diversas ciudades el próximo 15 de abril.

La película colombiana ‘Pájaros de verano’ se hizo con el Gran Premio del Jurado a mejor película en el 36 Festival de Cine de Miami, en el que el documental ‘Screwball’, del estadounidense Billy Corben, se llevó el Premio de la Audiencia.

La "visceralmente impactante epopeya sobre los orígenes del narcotráfico colombiano", según un comunicado de la organización, se ha hecho con el Knight Marimbas, el premio mayor de la cita cinéfila dotado con 45.000 dólares en efectivo, que será repartido entre la productora colombiana Ciudad Lunar y la distribuidora en EE. UU., The Orchard.

El documental ‘Screwball’, que escudriña en las raíces de un reciente escándalo de alto perfil de las Grandes Ligas de Béisbol de EE. UU. y en esa búsqueda llega hasta "los sombreados salones de bronceado del sur de Florida", de acuerdo al anuncio oficial, se llevó el Premio de la Audiencia.

En la sección HBO Ibero-American Film Award, en la que competían 22 películas, la elegida por el jurado fue el largometraje ‘Luciérnagas’, una coproducción entre República Dominicana, México, Grecia y EE. UU., y dirigida por Bani Khoshnoudi, que tuvo en la cita de Miami su estreno en Estados Unidos.

El cortometraje ‘Esta es tu Cuba’, del cubano-estadounidense Brian Robau, que aborda el drama del éxodo cubano hacia EE. UU. conocido como Pedro Pan, se llevó el HBO Ibero-American Short Film Award, mientras que la brasileña ‘Sócrates’, de Alexandre Moratto, obtuvo el galardón a mejor ópera prima Jordan Ressler.

En la categoría Knight Made in MIA Award, para ficciones cuya trama transcurre en el sur de Florida, los ganadores fueron ‘Pahokee’, de Ivette Lucas y Patrick Bresnan, como mejor largometraje, y en cortometraje hubo un empate entre ‘Liberty’, de Faren Humes, y ‘Six Degrees of Immigration’, de Jayme Gershen.

‘The Nightingale’, de la australiana Jennifer Kent, y que en la pasada edición del Festival de Venecia se hizo con el Premio Especial del Jurado, repitió galardón en Miami al alzarse con el premio René Rodríguez Critics Award, otorgado por un grupo de críticos que cubrió el festival.

Con una programación que incluyó 160 filmes, documentales y cortos procedentes de 40 países, la trigésimo sexta edición del Festival de Cine de Miami, que termina el domingo, entregó un reconocimiento especial a la actriz estadounidense Patricia Clarkson.

La edición de este año incluyó nuevos programas como ‘Knight Heroes’, que pone el foco en las nuevas generaciones de cineastas del sur de Florida y que esta edición contó con una charla a cargo del oscarizado director Barry Jenkins (‘Moonlight’), el realizador Boots Riley y el guionista Aaron Stewart-Ahn.

El certamen de este año se hace eco también del éxito de las series españolas, como es el caso de ‘Gigantes’, que ha tenido su premier norteamericana en la noche de clausura del festival, este sábado, donde se proyectan dos capítulos subtitulados en inglés.

De esta cita cinematográfica, su director ejecutivo, Jaie Laplante, destacó en una reciente entrevista su "personalidad dinámica y multifacética, fuerte y distinta", valores que han reforzado, afirmó, su "atractivo y seguimiento durante los últimos años".