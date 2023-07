Película colombiana ‘El Otro Hijo’ competirá en el festival de cine de San Sebastián, en España

La película ‘El Otro Hijo’, del director colombiano Juan Sebastián Quebrada, fue seleccionada para competir en el prestigioso Festival de Cine de San Sebastián, en España.



‘El Otro Hijo’ cuenta la historia de Simón y Federico, hermanos que vivían felices hasta que uno de los dos muere en un trágico accidente. Esa tragedia desencadena en el desmoronamiento de la unida familia.

El drama competirá en la sección de nuevos directores de ese importante evento y tendrá su estreno mundial en el festival más importante de cine iberoamericano, que se realizará entre el 22 y 30 de septiembre.

Publicidad

Este filme ‘El Otro Hijo’ cuenta con la producción de Franco Lolli, el apoyo de Dago García Producciones y de Caracol Televisión.

MÁS SOBRE CINE COLOMBIANO

'Todo Incluido', la producción del colombiano Duván Duque, brilló en los festivales de todo el mundo. Este trabajo se convirtió en el primer filme colombiano en ganar el Concurso Iberoamericano de Cortometrajes versión española.

“Nos estrenamos en septiembre del año pasado en Toronto y ya llevamos 40 festivales como el Clermont Ferrand, que es el festival de cortos más importante del mundo. Estuvimos en Estados Unidos y hemos ganado premios en Bogotá, España, en Estados Unidos ganamos uno que nos hace calificables para los Óscar”, dijo Duque.

Publicidad

'Todo Incluido' es el tercer corto de Duván Duque. Este filme explora la relación de la clase media alta con el poder, el dinero y las apariencias.

“Quería hacerlo a través de la mirada de un niño que poco control tiene sobre esas estructuras sociales que crean esos problemas que permean a su familia y terminan afectando en sus relaciones profundas”, comentó el director.

Publicidad



Uno de los premios más importantes de España los reconoce como mejor corto y a Alejandra Herrera como mejor actriz.

“Me buscaron, a mí me llegó un mensaje por Instagram como ‘hola, encajas dentro de mi perfil, ¿quieres hacer un casting?’ Yo respondí que no tenía ni idea, pero que estaba dispuesta. Esta es la muestra de que hay cosas que, con disciplina, funcionan bien. Siento que 'Todo Incluido' es un trabajo hecho con disciplina y amor. Me siento feliz de que los trabajos rindan frutos”, aseguró la actriz.