Premios Óscar 2023: “Todo en todas partes al mismo tiempo” lidera las nominaciones

"Everything, Everywhere All at Once" (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), con 11 candidaturas, y "The Banshees of Inisherin" (“Los espíritus de la isla”), junto con "All Quiet on the Western Front" (“Sin novedad en el frente”), con 9, lideran las nominaciones a la 95 edición de los Premios Óscar 2023 , que se entregarán el próximo 12 de marzo.

Optan también a la categoría reina "Elvis", de Baz Luhrmann (8 nominaciones); "The Fabelmans", de Steven Spielberg (7 nominaciones), y las dos producciones supertaquilleras de 2022, "Top Gun: Maverick", de Joseph Kosinski (6 nominaciones), y "Avatar: The Way of Water", de James Cameron, (4 nominaciones).

Publicidad

Completan la lista de las 10 nominadas a mejor película "Tár", de Todd Field, que acumula 5 candidaturas; "Triangle of Sadness", de Ruben Östlund (3 nominaciones), y "Women Talking", de Sarah Polley (2 nominaciones).

Las cintas nominadas fueron anunciadas esta mañana por el actor y productor Riz Ahmed y la actriz Allison Williams.

"Everything Everywhere All at Once", de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, está siendo una de las sorpresas de la temporada.

Protagonizada por Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jenny Slate, Harry Shum, Jr., James Hong y Jamie Lee Curtis, cuenta los sucesos desenfrenados que acontecen después de que una ruptura interdimensional altere la realidad y Evelyn (Yeoh), una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo.

Publicidad

Dirigida por el cineasta alemán Edward Berger, la cinta bélica "All Quiet on the Western Front" cuenta la historia de Paul, de 17 años, quien se une al Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial y su entusiasmo inicial pronto se ve destrozado por la sombría realidad de la vida en las trincheras.

La película "The Banshees of Inisherin" (“Los espíritus de la isla”), del director angloirlandés Martin McDonagh, que tuvo su estreno mundial en el pasado Festival Internacional de Cine de Venecia, cuenta la historia de dos amigos de toda la vida (Colin Farrell y Brendan Gleeson) que se encuentran en un callejón sin salida cuando uno termina abruptamente su relación.

Publicidad

"Avatar: The Way of Water" , una de las películas más caras de todos los tiempos, retoma la historia de Jake y Neytiri, quienes, esta vez como pareja adulta y con cinco hijos adolescentes, tienen el mismo objetivo de salvar su planeta, Pandora.

Creada por el director del mítico musical "Moulin Rouge" (2001), Baz Luhrmann, "Elvis" está centrada en la vida del artista a través del prisma de su complicada relación con el coronel Tom Parker, su enigmático mánager, al que da vida Tom Hanks.

"The Fabelmans", drama autobiográfico inspirado en la niñez y juventud del director Steven Spielberg, retrata con nostalgia los primeros años de vida de Spielberg (Ohio, 1946), imprimiendo este sello incluso a los momentos más amargos de su adolescencia que marcaron el devenir de su obra artística.

Protagonizada por Cate Blanchet y estrenada en Venecia, "Tár", de Todd Field, cuenta la oscura historia de una mujer llamada a ser la primera en dirigir una prestigiosa orquesta alemana.

Publicidad

El filme protagonizado por Tom Cruise "Top Gun: Maverick es la segunda parte de la película que sigue la historia del aviador naval Pete "Maverick" Mitchel, y retoma la historia dirigida por Tony Scott en 1986 y retrata al aviador 36 años más tarde, ahora como instructor de pilotos que tendrá que enfrentar una última misión.

Escrita por la también actriz Sarah Polley, "Women Talking" narra las historias de ocho mujeres de una colonia menonita aislada que luchan por reconciliar la realidad de su fe después que se revela que los hombres de su comunidad drogaron y violaron a las mujeres durante años.

Publicidad

Y "Triangle of Sadness" es una película de comedia negra satírica escrita y dirigida por Östlund, que sigue la historia de una pareja de celebridades y modelos que son invitadas a unirse a un crucero de lujo para los ultrarricos, un viaje que acaba complicándose.