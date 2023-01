Premios Óscar 2023: Ana de Armas y Brendan Fraser captan la atención en las nominaciones

Este martes se conocieron las nominaciones a los Premios Óscar 2023 , que se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California, EE.UU.). En el apartado de mejores intérpretes se destacaron con sus nominaciones Ana de Armas y Brendan Fraser.

Ana de Armas una actriz hispanocubana que interpretó a Marilyn Monroe, una actuación que ha generado comentarios de todo tipo no solo por su impactante parecido físico sino por el acento y la interpretación como tal.

Por su parte, el actor Brendan Fraser vuelve a las grandes pantallas gracias a su actuación estelar en “The Whale”, en la que interpreta a un profesor con obesidad mórbida. No solo la transformación física es impactante, sino que el actor de ‘George of the Jungle’ y ‘The Mommy’ retorna a Hollywood tras una serie de difíciles años.

"Todo a la vez en todas partes" con once candidaturas, y "Los espíritus de la isla", junto con "Sin novedad en el frente", con nueve, lideran las nominaciones a los Premios Óscar 2023, que se entregarán el próximo 12 de marzo.

Los nominados a mejor actor en los Premios Óscar 2023

Brendan Fraser y Austin Butler fueron nominados este martes por la Academia de Hollywood al Óscar al mejor actor. Una categoría en la que compartirán con Collin Farrell, Paul Mescal y Bill Nighy, quienes también optan a los Premios Óscar 2023.

Brendan Fraser se coronó como mejor actor en los recientes Critics Choice Awards por su trabajo en el filme "The Whale", un proyecto que le supuso al actor una enorme transformación física al interpretar a un profesor con obesidad mórbida y que lo devolvió a la primera línea de Hollywood.

Esta es la primera vez que el intérprete de películas como "The Mummy" y "George of the Jungle", uno de los actores más populares a finales de la década de 1990 cuya carrera ha estado llena de altibajos, recibe una nominación a los premios de la Academia.

Colin Farrell y Austin Butler logran la nominación tras haber conseguido el Globo de Oro al mejor actor de comedia y de drama, respectivamente, en la última edición de estos galardones.

Austin Butler es el encargado de ponerse en la piel de "Elvis" en una historia centrada en el artista a través del prisma de su complicada relación con el coronel Tom Parker, su enigmático mánager, al que da vida Tom Hanks.

Farrell está nominado en los Premios Óscar 2023 por su papel en "The Banshees of Inisherin" (‘Los espíritus de la isla’), del director angloirlandés Martin McDonagh, que cuenta la historia de dos amigos de toda la vida (Farrell y Brendan Gleeson) que se encuentran en un callejón sin salida cuando uno termina abruptamente su relación.

Esta es la primera nominación del joven irlandés, de 26 años, Mescal, nominado por "Aftersun", y también para Nighy, quien a sus 73 años está nominado por su papel en "Living".

Las nominadas a los Premios Óscar 2023 a la mejor actriz

La australiana Cate Blanchett ("Tár") y la hispanocubana Ana de Armas ("Blonde") fueron nominadas en la categoría de mejor actriz para la edición de los Premios Óscar 2023, anunció este martes la Academia de Hollywood.

El resto de finalistas en este apartado son Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once), Michelle Williams ("The Fabelmans") y Andrea Riseborough ("To Leslie").

A juzgar por lo ocurrido en la temporada de premios hasta ahora, la máxima favorita para alzarse con este galardón es Blanchett, triunfadora en los Critics Choce y ganadora del Globo de Oro a mejor actriz de drama.

La interpretación de Blanchett, que se postula al premio por encarnar a la directora de orquesta Lydia Tár, podría valerle su tercer Óscar después haber recibido la estatuilla a mejor actriz de reparto por "The Aviator" (2005) y como protagonista por "Blue Jasmine" (2014).

Aunque la sorpresa en los Premios Óscar 2023 podría llegar con De Armas, que logró la nominación gracias a su papel en el biopic "Blonde", del director australiano Andrew Dominik, film en el que se pone en la piel de Marilyn Monroe.

A sus 60 años, la malaya Michelle Yeoh podría convertirse en la primera mujer asiática en ganar un Óscar como mejor actriz gracias a la comedia "Everything Everywhere All at Once", dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

Yeoh ya fue reconocida en los Globos de Oro como mejor actriz de comedia o musical y también ha recibido una mención para los BAFTA británicos.

Por su parte, Michelle Williams no había sido nominada en esta categoría de los premios de la Academia desde 2012, curiosamente también por su interpretación de Marilyn Monroe en el filme "My Week With Marilyn". En 2017, fue seleccionada en la lista de finalistas como mejor actriz de reparto por "Manchester by the Sea", pero no ganó.

En esta ocasión, Williams logró la mención por su participación en "The Fabelmans", la cinta autobiográfica de Steven Spielberg.

A pesar de no figurar en la mayoría de los pronósticos, la actriz británica Andrea Riseborough se coló en la lista definitiva de candidatas mejor interpretación femenina de la mano de la poco exitosa "To Leslie", en la que interpreta a una madre alcohólica de Texas que gana la lotería.