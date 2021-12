Prepárese para reír a carcajadas: ya llega ‘El Paseo 6’ a las salas de cine

Este jueves, 23 de diciembre, llega a las salas de cine de Colombia ‘El Paseo 6’, una divertida historia sobre un padre dispuesto a todo para cuidar a su hija en su excursión de grado.

No obstante, este no es un típico paseo, es una alocada excursión de colegio y con una familia muy particular.

“Es una peli que va a disfrutar desde el más viejo de la casa hasta el más chiquitico. Siento que nos da un mensaje muy bonito. Yo traje precisamente a mi papá y quiero que él la vea y que se sienta identificado”, indicó la actriz Michell Orozco.

Esta es una cinta dirigida por Rodrigo Triana, que resalta los valores de la familia y a unos padres que están dispuestos a todo para sobreproteger a sus hijos.

“Es una típica madre colombiana, que es muy amorosa, dedicada a su hogar, que adora a su esposo así él sea terco, obstinado y complicado”, manifestó la actriz Cecilia Navia.

De acuerdo con el actor Jhon Alex Toro, su personaje en 'El Paseo 6’ es un papá dispuesto a darlo todo en la fiesta para divertir a todo el mundo. "Él en un momento cree los jóvenes no saben divertirse, por lo que casi se convierte en un coordinador de entretenimiento"

Sin embargo, esta familia tiene una abuela que muchos quisieran tener, interpretada por Amparo Grisales.

“Yo me preparé con ejercicio, porque sabía que tenía que salir en bikini, yo siempre hago mucho ejercicio, pero quería estar mejor. Entonces, a la edad de uno, se puede estar muy bien, pero hay que meterle duro. Me dediqué a hacer ejercicio, a meditar, a oír linda música, a alimentarme de lindos pensamientos y alimentarme de lindos sentimientos”, expresó Amparo Grisales.

‘El Paseo 6’, una cita con la que muchos se identificarán y en la que, sobre todo, se divertirán desde este jueves 23 de diciembre.