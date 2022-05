Rachel Zegler, actriz de origen colombiano, protagonizará la precuela de 'Los juegos del hambre'

La actriz de ascendencia colombiana Rachel Zegler será la protagonista de la precuela de 'Los juegos del hambre' ('The Hunger Games', titulada 'The Ballad of Songbirds and Snakes'), informaron este martes, 31 de mayo de 2022, desde las redes sociales de la productora Lionsgate.

De esta manera, se han confirmando los rumores acerca de que Rachel Zegler asumirá el papel de Lucy Gray Baird, personaje principal de esta nueva entrega de la saga de 'Los juegos del hambre'.

Y es que la noche de este lunes la joven actriz, ganadora de un Globo de Oro, ya había publicado en su cuenta de Twitter un críptico mensaje que traducido rezaba: "Escuchen... ¿pueden crecer en paz? ¿Se están convirtiendo en individuos en paz consigo mismos?".

En su versión original, en inglés, se trataba de un mensaje encubierto en el que las iniciales de cada una de las palabras que componían el tuit acababan formando el nombre de Lucy Gray Baird.

Así, Zegler, que saltó a la fama el año pasado con la adaptación de Steven Spielberg del musical 'West Side Story', se embarcará ahora en la quinta cinta de 'Los juegos del hambre', la serie de películas de aventuras distópicas basada en la trilogía de la autora estadounidense Suzanne Collins.

El filme volverá a estar dirigido por el veterano cineasta responsable de 'The Hunger Games', Francis Lawrence, quien afirmó que Zegler fue elegida, entre otros motivos, por sus habilidades vocales necesarias para encarnar a Gray Baird.

El argumento de 'The Ballad of Songbirds and Snakes' (La balada de los ruiseñores y las serpientes), que se estrenará el 17 de noviembre de 2023, sucede varias décadas antes de las aventuras de Katniss Everdeen en 'Los juegos del hambre' y se centra en un joven Coriolanus Snow (Tom Blyth), quien finalmente se convierte en el líder autócrata del estado de Panem.

Antes de verla en la gran pantalla de la mano de esta precuela de 'The Hunger Games', Zegler aparecerá en la producción de superhéroes 'Shazam! Fury of the Gods' (DC Films) y protagonizará 'Snow White', la adaptación con actores reales de este clásico de Disney.