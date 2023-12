Rebel Moon: la nueva película de ciencia ficción espacial que ya está disponible en Netflix

Rebel moon: la niña de fuego es la nueva película de ciencia ficción dirigida por Zack Snyder que ya está disponible en Netflix. Esta es la primera entrega de una historia espacial en la que toda la galaxia está en peligro ante la llegada de un temible conquistador.



El periodista Luis Carlos Rueda habló con el director y los protagonistas sobre lo que deben esperar los fanáticos de las historias de ciencia ficción que se llevan a cabo en el espacio.

Zack Snyder, quien también dirigió La liga de la justicia, confesó que hay una gran inspiración de esta historia y su estilo en la saga más famosa de este tipo, Star Wars.

"No creo que se pueda hacer una película espacial en el siglo XXI si no estás influenciado por Star Wars, es imposible. Quise reflejar el amor que me dio esa película por este género", manifestó el director.

Por su parte, la actriz Sofia Boutella se refirió a su papel protagónico. Su personaje es Kora, cuya historia se da a conocer bastante en esta primera parte de Rebel Moon.

Publicidad

"Entrenamos todos los días, empecé a entrenar desde enero y empezamos el rodaje en abril. Durante todo el rodaje seguimos entrenando todo lo que pudimos teniendo en cuenta cuánto estábamos filmando", detalló la actriz.



La protagonista reconoció que, a pesar de que requirió mucho esfuerzo, era lo que estaba buscando desde hace tiempo: "Realmente estaba buscando algo físicamente desafiante, en términos físicos y como bailarina. Siempre es lo más difícil que he hecho".

Regent Balisarius, el temible conquistador del espacio, es interpretado por Ed Skrein. Él señaló en la entrevista que hay satisfacción en darle vida a un villano de este tipo.

"Hay una cierta cantidad de alegría, parte del atractivo de ser actor es jugar y explorar cosas fuera de tu vida y realidad, por supuesto en la mía no hay naves espaciales, grandes batallas o cosas así", aseguró.

Publicidad

La segunda parte de Rebel Moon, llamada Rebel moon: la guerrera que deja marcas, llegará a Netflix el próximo 19 de abril.