Russell Crowe habló de su papel en ‘El exorcista del papa’: “Estuve enganchado como actor”

La película ‘El exorcismo del papa’ ya se encuentra disponible en las carteleras del cine del país. Este filme es protagonizado por el actor Russell Crowe , ganador de un premio Óscar. Él habló con Noticias Caracol sobre esta historia, que se basó en hechos reales.

Precisamente, el actor, que en el pasado protagonizó filmes como ‘Gladiador’, ‘Noé’ y ‘Fuera de control’, contó lo que lo llevó a aceptar este papel.

“A veces tienes que asegurarte de que estás pisando tierra fresca y para mí esta película es eso. Lo que en realidad me interesó fue la vida del padre Amorth, quién fue él como persona y lo que logró. Eso me fascinó y estuve enganchado como actor en su historia personal y eso fue lo que me conectó con la película. Fue un hombre que pasó su vida haciendo otras cosas, no necesariamente siendo un exorcista”, aseguró Crowe.

Peter DeSouza es un pequeño actor que tiene un gran papel en esta película. Russell Crowe hizo referencia a su interpretación, que lo dejó sorprendido.

Publicidad

“Él estuvo fantástico, bastante aterrador, fue algo gracioso porque trabajé mucho con él, hice muchas escenas con él y cuando tienes que pasar todo el día con él, que está vestido y maquillado como el demonio, es algo que debí manejar”, complementó el recorrido actor.

Siga en noticiascaracol.com

El emblemático traje blanco de tres piezas con el que John Travolta bailó en la película 'Fiebre de sábado por la noche', y que marcó la era disco, será subastado en California, oeste de Estados Unidos.

Publicidad

El ceñido atuendo que aparece en uno de los afiches más famosos de la historia del cine es la pieza central de la subasta "Hollywood: Clásico y Contemporáneo", que la conocida casa de remates Julien's Auctions realizará el 22 y 23 de abril en la lujosa localidad de Beverly Hills, en Los Ángeles.

"Esto es la era disco", dijo a la AFP Martin Nolan, director ejecutivo de Julien's Auctions señalando el conjunto de bota ancha y cintura alta y lo que representa.

"Cuando la gente habla sobre la era disco, piensas en 'Fiebre de sábado por la noche', piensas en los Bee Gees, y piensas en John Travolta", explicó.

El valor del traje se estima que está entre 100.000 y 200.000 dólares, pero Nolan cree que se venderá por un valor mucho más alto.