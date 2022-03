"Santas reacciones, Batman": una buena cinta con sus peros

El acto de la comparación siempre me ha parecido un ejercicio inútil, sobre todo en el ejercicio de la apreciación cinematográfica. Una película no puede ser comparada con otra y ni si quiera cuando está basada en un libro. Compararla con el escrito es, de hecho, injusto. En el caso de Batman , lo primero que me he propuesto es no compararla con las cintas de Nolan, Burton o Schumacher.



En relación: Asimilando al nuevo Batman

Desde ese punto de partida debo decir que la nueva aventura de Batman que se estrenó esta semana es una buena película, pero con sus bemoles. Matt Reeves nos trae “su versión” y eso ya la hace una obra única. Él ha definido su película como un homenaje al cine de los 70's combinado con los comics de los 80's y Nirvana de Kurt Cobain. Eso ya nos puede dar una idea de su concepto y propuesta.

'The Batman' es, ante todo, una película de detectives y en esa orientación está bien concebida. Es una película oscura en su propuesta visual, un exigente trabajo de fotografía para reflejar detalles y sombras.

Publicidad

La cinta de Warner Bros tiene muchas cosas a favor y los fervientes seguidores de DC la definen como obra maestra. Me parece que ese calificativo le queda grande, pero reitero: sí es una buena película y por eso quiero exponer lo que me gustó y no me gustó.

Publicidad

Desde que se anunció la elección de Robert Pattinson como el nuevo Bruce Wayne hice pucheros y pataleta, pero no porque me pareciera mal actor. Todo lo contrario, creo que es uno de los buenos actores de su generación; me gustó mucho su participación en 'Esperando a los Bárbaros', de Ciro Guerra. Pero no lo veía en el personaje, y no me refiero al de Batman, porque a ese siempre lo vemos con disfraz, máscara y capa; me refería a Bruce Wayne. Nunca lo vi encajando en el heredero millonario de Ciudad Gótica. Algunos se atreven a decir que es el mejor Batman de la historia y yo estoy muy, pero muy lejos de esa apreciación. Para mí, ni siquiera está entre los tres primeros, pero es finalmente solo mi humilde opinión.

Lea también: Hombre prefiere ir a estreno de nueva película de Batman que al nacimiento de su bebé

La nueva Gatúbela es la bella Zoe Kravitz, fuerte y consistente en su papel; seductora y misteriosa. Ha sido uno de los aciertos del casting; Sin embargo, después de revisar la película, siento que su personaje es un apéndice. Si quitamos todas sus escenas ni le quita ni le aporta a la trama. Su participación es prescindible.

Publicidad

THE BATMAN 2022 de Matt Reeves Robert Pattinson. d'apres le personnage de comics de Bob Kane & Bill Finger based on the character created by Bob Kane & Bill Finger COLLECTION CHRISTOPHEL � Warner Bros. - DC Entertainment - DC Comics - 6th & Idaho Productions teaser americain (Photo by Warner Bros. - DC Entertainment / Collection ChristopheL via AFP) AFP

Paul Dano es estupendo como el villano de la cinta. Su versión del acertijo, lejana a lo que habíamos visto con Jim Carrey o en la serie de televisión, le aporta el peso suficiente para hacerle frente a Batman y sus complejos. Ambos los tienen. El acertijo es lo mejor de esta cinta y eso que sale realmente muy poco. Hay que tener en cuenta que la película dura casi tres horas.

Publicidad

Colin Farrell es irreconocible en su caracterización de El Pingüino. Más que un villlano es un gángster, un mafioso. No es el villano principal aunque pudo serlo. Espero volver a verlo en la secuela. De otro lado, la banda sonora es magnífica y acompaña con propiedad cada una de las secuencias. Las partituras de Michael Giacchino sobresalen.

En lo personal, soy de quienes se resisten a ciertos cambios. Me cuesta aceptar que las cosas evolucionan o se transforman y en el caso del cine mucho más. Por ejemplo, soy de los que prefieren al 007 clásico con glamour, elegancia y que toma Martini batido, no agitado. Me ha costado mucho el nuevo agente más vulnerable, tosco y que bebe cerveza.

Publicidad

Por eso, el nuevo 'Batimóvil' es algo que odio de esta película. El auto de Batman se caracterizó por su diseño y por su imponencia. Es un ícono valioso y querido. Y acá es un carro que parece sacado de 'Death Race', la película de Jason Statham, o a punto de ser conducido por Toretto, de 'Rápidos y Furiosos'. En conclusión, el Batimóvil ha sido una de las grandes desilusiones de esta cinta, aunque a algunos les ha gustado así como a muchos les encanta Daniel Craig como James Bond. Yo sigo prefiriendo a Roger Moore.

Publicidad

Matt Reeves nos ha querido llevar a un mundo caótico, confuso y de desolación. Es una película adulta si se quiere. No es para niños y eso hay que reforzarlo. No hay chistes casuales o forzados. Su discurso es duro, dramático y largo porque hay que recordar que dura casi tres horas. Es una apuesta de la que seguramente Warner Bros saldrá ganador y asegurará la llegada de las secuelas.