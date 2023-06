Sasha Calle, la actriz de raíces colombianas que da vida a Supergirl en The Flash

Este jueves, 15 de junio de 2023, llega a las carteleras del mundo The Flash , la película de héroes de DC Comics que cuenta con una nueva Supergirl, en esta ocasión interpretada por una actriz de raíces colombianas: Sasha Calle.

Noticias Caracol habló con la actriz.

Noticias Caracol: Debemos recordar ese momento en el que Andy Muschietti le anuncia a usted que va a ser Supergirl en un video que se hizo mundialmente viral y usted por supuesto explota de emoción y de llanto. ¿Qué significó ese momento para su vida y su carrera?

Sasha Calle: Para mí ese momento lo fue todo. Siento que Supergirl representa que, ante cualquier adversidad, hay mucha esperanza y todo se puede.

Noticias Caracol: Los latinos estamos muy orgullosos de esta representación. Que el director sea de nacionalidad argentina, que Supergirl sea interpretada por una chica con origen y sangre colombiana, nos hace sentir muy orgullosos y habla de la presencia del talento latino en la meca de la industria de la meca de Hollywood.

Sasha Calle: Nosotros merecemos estar en una pantalla grande. Yo creo que los latinos son unas personas maravillosas y hermosas. Me siento muy orgullosa de estar donde estoy y me alegra que mis abuelitos me van a ver. Me quedo sin palabras.

Cabe recordar que el protagonista de The Flash , Ezra Miller, reapareció ante los lentes de los medios en medio del estreno de una de las cintas más esperadas por los fanáticos de los cómics. El actor ha estado lejos del ojo público por varios escándalos.

En lo poco que dijo la estrella, agradeció a los directivos de Warner Bros. y de DC Studios por su “discernimiento y cuidado en el contexto" de su vida "y en llevar este momento a buen término”.

Al director de la película, Andy Muschietti, le dedicó estas palabras: “Te amo, maestro. Creo que eres increíble y creo que tu trabajo es monumental”.

The Flash ha generado gran expectativa entre los fanáticos, pues en la cinta aparece Michael Keaton vistiendo nuevamente el traje de Batman, que también se pone otra vez el ganador del Óscar Ben Affleck.

Flash usa sus poderes para viajar al pasado y se encuentra con que su madre vive en otra línea temporal, sin embargo, sus acciones terminan desatando un caos sin precedentes.

“Pero cuando su intento de salvar a su familia altera el futuro, sin darse cuenta, Barry (Flash) queda atrapado en una realidad en la que el general Zod ha regresado, amenazando con la aniquilación, y no hay superhéroes a los que recurrir. Es decir, a menos que Barry pueda sacar a un Batman muy diferente de su retiro y rescatar a un kryptoniano encarcelado... aunque no sea el que está buscando”, se lee en la descripción publicada por Warner Bros. Pictures Latinoamérica.