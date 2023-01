¿Se siente viejo? Estas películas cumplen 20 años en 2019

Se estrenaron en 1999 y, hasta el día de hoy, siguen conquistando el corazón de muchos cinéfilos. Aquí les contamos algunos datos de estos filmes.

Matrix

El mítico filme de ciencia ficción fue dirigido por Lana y Lilly Wachowski y protagonizada por Keanu Reeves, Laurence Fishburne y Carrie-Anne Moss. Esta fue la primera entrega de una trilogía futurista que planteó la vida como una simulación virtual, conocida como ‘la mátrix’. También conquistó el mundo de los videojuegos, cortos animados y cómics.

El club de la pelea

Aunque no tuvo gran éxito en taquilla, se convirtió en película de culto. Es una adaptación cinematográfica de una novela, del mismo nombre, escrita por Chuck Palahniuk.

Contó con la dirección de David Fincher y la actuación de grandes figuras de Hollywood como Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter y Jared Leto.

El sexto sentido

Tuvo 6 nominaciones a los Premios Óscar y sostiene una de las mejores vueltas de tuerca del mundo del cine.

Fue protagonizada por Bruce Willis, Joel Osment y Toni Collette, dirigida por M. Nighty Shyamalan y está clasificada en 5 géneros cinematográficos: suspenso, terror, intriga, drama y sobrenatural.

Toy Story 2

La segunda parte de la animación de Walt Disney Pictures y Pixar, dirigida por John Lasseter, Ash Brannon y Lee Unkric recaudó más de 5 veces su presupuesto.

En esta entrega, los actores Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack prestaron sus voces para los personajes principales; los dos primeros están confirmados para la cuarta parte.

La momia

A mediados de 1999 se dio inicio a la saga que contó con Brendan Fraser, Rachel Weisz y John Hannah como parte del reparto y la dirección de Stephen Sommers.

Su éxito en taquilla llevó a una secuela en 2001, una serie animada, una precuela en 2002, otra secuela en 2008 y hasta una montaña rusa en el parque de Universal Studios en 2004.

American Pie: Tu primera vez

Esta cinta, una de las más recordadas por jóvenes de los 80s y 90s, dirigida por los hermanos Paul y Chris Weitz, tuvo como primer título: ‘Comedia sin terminar sobre sexo adolescente que puede ser hecha por menos de 10 millones, que los lectores del estudio odiarán pero que creo que a ti te encantará’.

Stuart Little: Un ratón en la familia

El filme estadounidense de comedia familiar no solo cubrió el presupuesto invertido, sino que fue éxito internacional en taquilla con una ganancia superior a los 300 millones de dólares. Fue dirigida por Rob Mincoff y la voz de Stuart fue interpretada por Michael J. Fox, recordado como Marty McFly en la trilogía ‘Volver al futuro’.

Tarzán

Dirigida por Chris Buck y Kevin Lima, es el clásico 37 de Walt Disney. Desde 2013 recobró popularidad debido a que, con el estreno de Frozen, se conoció la teoría de que su personaje principal podría ser hermano de las princesas Elsa y Anna.

Ganó un Óscar en el 2000 a Mejor canción por ‘You’ll be in my heart’ (Estarás en mi corazón) interpretada por Phil Collins.

Un papá genial

La película gira en torno a Sonny Koufax (Adam Sandler) quien accidentalmente se convierte en el carismático papá de Julian, un niño huérfano de 5 años. A parte de protagonizarla, Sandler escribió el guion, fue productor ejecutivo y eligió al director Dennis Dugan.

Y aunque durante la película vemos solo a un Julian, el papel fue interpretado por gemelos. Dylan y Cole Sprouse, más conocidos por la serie ‘Zack y Cody, gemelos en Acción’ de Disney. Se turnaron las escenas del carismático niño.

Star wars, Episodio I: La amenaza fantasma

A pesar de ser la cuarta entrega de la saga, es la primera en su orden cronológico. Tuvo una campaña expectativa tan grande que la venta de boletería inició dos semanas antes con un límite de 12 entradas por persona y esto causó que se agotaran rápidamente y que fueran revendidas a precios elevados, llegando a los 100 dólares cada una.

10 cosas que odio de ti

En esta comedia adolescente podemos ver a unos jóvenes Heath Ledger (Guasón en Batman el caballero de la noche), Joseph Gordon-Levitt (Tom en 500 días con ella) y Julia Stiles (Katherine en La sonrisa de la Mona Lisa). Tuvo un éxito moderado en la taquilla, pues conservó el segundo puesto después de ‘Matrix’ y contiene múltiples referencias a Shakespeare.