Sofía Vergara recordó cómo el narcotráfico tocó a su puerta cuando mataron al hermano: "Yo lo viví"

Sofía Vergara reveló que, cuando se encontró con el personaje de Griselda, recordó su vida en medio del narcotráfico que se tomó a Colombia: “Yo viví el narcotráfico en Colombia. A mi hermano lo mataron aquí y desafortunadamente fue parte de este negocio en algún momento. Yo sé lo que el narcotráfico hizo con el país y con nuestras familias. Yo lo viví”.



A la intérprete barranquillera, que habló con Noticias Caracol, la acompañó Andy Baiz, el director de la serie sobre Griselda Blanco, la matrona del narcotráfico en Colombia.

Meterse en la mente de Griselda Blanco, una mujer cuestionable y con muchas aristas, ha sido todo un desafío que quiso asumir en su carrera la actriz barranquillera.

“Yo me sentía en un laberinto mental porque nunca había hecho un personaje así. Mi carrera de actriz ha sido Gloria Pritchett, durante once años, riéndome y echando chistes. Esto fue meterme en una cosa completamente diferente. Tenía muchas inseguridades, nunca había actuado en español, nunca había hecho drama, no había tenido dientes de mentiras, peluca y nariz. No había trabajado con un director que hablara español y además colombiano. Eran muchas cosas diferentes”, expresó Sofía Vergara.



Por otra parte, el reto de la dirección de arte en la serie, el trabajo de ambientación histórica y recrear los años 70 y 80 estuvo a la cabeza de Andi Baiz. “Nos rodeamos de un equipo excepcional con un diseñador de producción increíble, el fotógrafo, la diseñadora de vestuario y de maquillaje, porque teníamos que recrearlo todo. Muy poco lo filmamos en estudio, lo hicimos en locaciones reales, en exteriores y en interiores. La música que tiene la serie es increíble”, dijo el director.

Largas horas pasó Sofía Vergara en el trabajo de caracterización y maquillaje del personaje y varias actrices y actores han pasado por grandes transformaciones físicas para ganarse grandes premios como el Óscar. La artista cuenta que ganar reconocimientos no era lo que tenía en la cabeza cuando decidió hacer a Griselda.

“Yo simplemente estaba buscando un personaje que yo conociera, que supiera que iba a sentir porque yo no tengo entrenamiento como actriz. Yo no sé qué puedo hacer como actriz todavía. Yo sé que puedo ser Gloria Pritchett porque es chiste y eso me sale muy natural”, manifestó Sofía.



Por último, Andy Baiz afirmó que la artista es un tesoro nacional. Enfrentarse a la figura de una persona tan importante en el país significó “admiración absoluta que tenía como colombiano y como artista por Sofía Vergara”.