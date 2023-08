Sound of Freedom: así se vivió el detrás de cámaras de la cinta que incluye actores colombianos

Sound of Freedom ha recaudado más de 149 millones de dólares en taquilla en Estados Unidos. ¿Cómo fueron las grabaciones, de una película que incluyó talento colombiano?

La película Sound of Freedom cuenta una historia real de tráfico de niños. Una historia que es difícil de contar y es aún más retadora de actuar. Cabe destacar que parte del elenco es talento colombiano.

“En esos 8 años yo estaba viviendo en una burbuja, no sabía qué era lo que estaba pasado, ni de qué prácticamente trataba la película. Mi papá me ayudó mucho a memorizar, estuvo atento de mí, también tuve ayuda psicológica, nunca estuve solo”, dijo Lucas David Ávila, actor colombiano en la cinta.

Porque hace 5 años, en medio de las grabaciones, Juliana Velásquez, cantante, preparadora infantil y sobre todo actriz desde los 6 años, tenía la tarea de estar a cargo de los talentos.

“Yo me sentía como una niñera a prueba de balas en la película, porque me la pasaba con un canguro lleno de plastilina, slime y un montón de juegos”, expresó Juliana Velásquez.

Juliana era muy joven también, porque apenas tenía 20 años cuando le pidieron rodar algunas escenas.

“Recuerdo que el director me dijo 'dirígela tú', me entregaron el monitor y me dijeron 'corre tú la escena, la niña tiene que sentirse protegida', cosa que para mí es muy importante resaltar”, agregó.



Su tarea era ayudar a los niños a transitar las fuertes emociones y que, en el camerino, ya en la realidad, la alegría primara. Muchos de los niños se prepararon en su academia, JN Producciones, y de aprendices también lograron tener un rol de docentes.

"Cómo le explico a mi compañera que tiene 10 años que esto es así, que lo demás no es verdad, fue lo más difícil. Pero, de resto, las grabaciones fueron bastante bonitas”, precisó Juliana Velásquez.

Sound of Freedom se estrenará en Colombia el próximo 31 de agosto.