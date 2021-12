Steven Spielberg elogió a la actriz de madre colombiana que protagoniza ‘West Side Story’

West Side Story, la película musical dirigida por Steven Spielberg, se estrena este 9 de diciembre en las salas de cine de Colombia. Ese filme ya recoge los mejores comentarios de los críticos del séptimo arte.

La realización de ese largometraje, que es protagonizado por Rachel Zegler, actriz de madre colombiana, siempre fue un sueño para Steven Spielberg.

“En realidad no sabía si iban a darme los derechos para hacer mi versión de West Side Story, basada en la versión original de Broadway de 1957. No podía imaginar que ellos dijeran que sí a eso. Yo simplemente seguí haciendo diferentes tipos de películas y, mientras me hacía más viejo, empezó a ocurrirme que mi más grande sueño ha sido hacer un musical”, indicó Steven Spielberg.

Sobre la actuación de Rachel Zegler, Steven Spielberg puntualizó que la intérprete lo cautivó desde el primer día de casting: “No podía creer lo bien que cantaba”.

Pese a que el estreno de West Side Story se retrasó por temas de la pandemia del COVID-19, Steven Spielberg cree que este es el momento perfecto para que el filme llegue a las salas de cine.

“Las personas están volviendo a ver películas. Pienso que esto es algo que necesita ser compartido”, sostuvo.

A los 74 años, Steven Spielberg por fin dirige un musical, que ha recibido muy buenos comentarios por parte de la crítica.