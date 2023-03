Tras la entrega los premios Óscar 2023, esto es lo que comerán y beberán los invitados a la gala

A pocos días de que se lleve a cabo la entrega de los premios Óscar 2023, la Academia presentó el menú y las bebidas para la celebración exclusiva que se lleva a cabo tras la gala del cine.

Wolfgang Puck estuvo a cargo del menú, su vigésimo noveno año como chef principal, y mostró una variedad de delicias, desde opciones veganas hasta carne Miyazaki, además de cigarros comestibles de chocolate para celebrar.

"En todo el mundo la gente habla de los premios Óscar. Recuerdo que estaba en una playa de Uruguay y la gente se me acercó y me dijo: Oh, Wolfgang, te vimos en los Óscar. Yo dije: ‘¿Qué quieres decir con que me viste en los Óscar?’, ‘sí, te vimos en la televisión’. Así que todo el mundo está fascinado por las estrellas de cine y por las películas. Y tenemos suerte de estar cocinando para el evento más grande de la historia, no hay muchos eventos importantes además de los Óscar", le comentó la chef a la agencia de noticias Reuters.

Catherine Cutier, de Vineyard Brands, se ocupó de los vinos y comparó la selección del aperitivo adecuado con la realización de películas.

“Para mí, y no soy una experta en cine, pero como ya sabes crear un arte toma tiempo, años. Hay que encontrar 'bien el ajuste', como diríamos en francés, y delicadeza y ser muy detallista. Pero al final, para mí, una película es felicidad, es celebración, es emoción, que es casi lo mismo cuando abres una botella de champán”, aseguró.

Esta no será la única bebida disponible para las estrellas de cine que fueron invitados a los Premios Óscar 2023.

Liderando el menú de tragos, los actores y cineastas encontrarán la margarita showtime, un refresco a base de tequila Don Julio.

“Tenemos algo para todos. Así que vas a encontrar algunos cócteles brillantes y refrescantes, algunas bases familiares, como una margarita o una Paloma. Pero, por supuesto, vamos a darles un toque característico a todos”, comentó el mixólogo Charles Joly.

Los premios Óscar 2023, versión 95 de la gala, se entregan este domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos). Contarán con el cómico Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias y serán televisados en directo por la cadena ABC en más de doscientos territorios repartidos por todo el mundo.