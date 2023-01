Yalitza Aparicio, de profesora de preescolar a nominada al Óscar a mejor actriz

La protagonista de la cinta ‘Roma’, de Alfonso Cuarón, es la segunda mexicana que compite en esa categoría.

Aparicio nunca había actuado, pero se ha ganado el respeto de los críticos con su papel de Cleo.

La actriz se enorgullece de sus raíces mixtecas, tal como lo afirmó a los medios: "decir, ok eres indígena, pero tiene el mismo derecho que todos y tienes la misma capacidad que todos y el mismo talento que todos".

Por esta misma razón, podría hacer historia el próximo 24 de febrero al ser la primera indígena mexicana en ganar la estatuilla.

Lo más curioso es que por poco no presenta el casting, pues la mexicana solo iba a acompañar a su hermana.

"Y que bueno que me arriesgué a hacer el casting, aunque me negaba desde un principio, que tomé una buena decisión al decir que sí", afirmó.

#LoÚltimo La mexicana 'Roma' se lleva 10 nominaciones a los premios Óscar 2019, incluida mejor película y mejor película extranjera #OscarNoms https://t.co/rRaHBIAzr0 pic.twitter.com/SWdwkzWTZG — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 22, 2019