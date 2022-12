Cinta colombiana, entre 81 opcionadas al Óscar por película de habla no inglesa

La sorpresa la dio Paraguay, por primera vez incluida en la categoría con el documental 'El tiempo nublado', de Arami Ullón.

Entre las candidatas destaca la presencia de Argentina (‘The Clan’, de Pablo Trapero), Brasil (‘The Second Mother’, de Anna Muylaert), Chile (‘The Club’, de Pablo Larraín), Colombia (‘Embrace of the Serpent’, de Ciro Guerra), Costa Rica (‘Imprisoned’, de Esteban Ramírez), República Dominicana (‘Sand Dollars’, de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas) y Guatemala (‘Ixcanul’, de Jayro Bustamante).

También estarán en la contienda México (‘600 Miles’, de Gabriel Ripstein), Paraguay (‘Cloudy Times’, de Arami Ullón), Perú (‘NN’, de Héctor Gálvez), Portugal (‘Arabian Nights - Volume 2, The Desolate One’, de Miguel Gomes), España, (‘Flowers’, de Jon Garaño y Jose Mari Goenaga), Uruguay (‘A Moonless Night’, de Germán Tejeira) y Venezuela (‘Gone with the River’, de Mario Crespo).

Las cinco finalistas serán anunciadas el 14 de enero de 2016 a las 05.30 hora local (12.30 GMT) desde el Teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills (California).

La ceremonia de los Óscar se celebrará el 28 de febrero de ese año en el Teatro Dolby de Hollywood (California).