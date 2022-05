¿Por qué salió del reality? Cintia Cossio reveló detalles de su expulsión de ‘Acapulco Shore’

La creadora de contenido Cintia Cossio reveló detalles de su salida del reconocido reality ‘Acapulco Shore’, en el que participó en 2018.

Su estadía en la casa del programa de televisión de MTV, durante la quinta temporada, no duró mucho. Cintia Cossio ingresó en reemplazo de un participante que se había lesionado.

Aunque inicialmente se había hecho referencia a que su fugaz paso por ‘Acapulco Shore’ había sido producto de malas relaciones con otros participantes, Cintia Cossio aclaró lo ocurrido en sus redes sociales.

En Instagram, sus seguidores le preguntaron por qué había negado a su novio cuando estaba en el programa, a lo que ella respondió que había un acuerdo.

“Él y yo lo hablamos antes y él me dijo ‘amor, vaya y haga lo que tenga que hacer’”, dijo la también modelo.

De manera jocosa, Cintia Cossio agregó: “como ustedes saben no hice un $%&, se me hizo achí, no de que ay sí me dio miedo, sino que, o sea, no me sentí cómoda conmigo misma (…) me sacaron antes de, por sonsa”.

En ese momento, la hermana del también influencer Yeferson Cossio tenía 21 años y, dice, no se arrepiente ni de haber participado ni de su salida.

“Yo era una niña, creí que había cogido el cielo con las manos cuando me propusieron todo lo del programa, como les digo es una oportunidad que agradezco mucho, pero hoy en día siento que cometí muchos errores”, enfatizó.