Clara Chía fue ignorada por los presidentes de la Kings League en la final del evento

La polémica relación de Gerard Piqué y Clara Chía no para de generar controversia en redes sociales. El pasado domingo, 26 de marzo de 2023, en medio de la alfombra roja de la Kings League, la joven estudiante de Relaciones Internacionales fue ignorada por algunos de los presidentes del evento deportivo.

Todo sucedió mientras Gerard Romero, presidente del equipo Jijantes FC, realizaba una transmisión en vivo para enseñar la decoración que se ambientó en el estadio Camp Nou, ubicado en Barcelona, España.

Durante la caminata del periodista en la alfombra roja, este fue interrumpido por Clara Chía, quien le reclamó por haberla ignorado en un mensaje de texto.

"No me has contestado el WhatsApp", manifestó la joven.

Tras esto, Romero le preguntó a la pareja sentimental de Gerard Piqué el tiempo que llevaba sin contestar el mensaje a lo que esta dijo “hace 40 minutos”.

Inmediatamente, luego de la respuesta de Clara Chía, el creador de contenido continuó enseñando el interior del recinto deportivo. Mientras hacía esto se encontraba en llamada con los streamers Ibai Llanos, XBuyer y Spursito, quienes también pasaron por alto a la joven.

El episodio no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios dejaron comentarios como “Romero solo le contesta a la reina Shakira”, “y la volvió a dejar en visto” y “la cara que hizo”.

Clara Chía sorprende con su reacción cuando le piden una foto a Piqué

Recientemente, en redes sociales también causó sorpresa la reacción de Clara Chía Martí cuando un transeúnte le pidió una foto a Gerard Piqué en el momento que se encontró con la pareja que iba a bordo de un automóvil, como quedó registrado en video.

La publicación fue hecha por el tiktoker Chris MG, quien se encontró al exfutbolista cuando se movilizaba en su carro con su novia.

El fanático del fútbol no perdió la oportunidad para inmortalizar el momento y tomarse una foto con el deportista y exjugador del Barcelona, pero no pasó desapercibido que Piqué no iba solo, a su lado estaba Clara Chía.

El clip muestra que, en un primer momento, Clara Chía intentó cubrirse la cara con su mano. Sin embargo, luego volteó a mirar, incluso sonrió.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar. “Lo mejor de todo es la cara de amabilidad”, “al principio pensé que era una estatua o algo, ni pestañeaba”, “yo hubiera puesto la rolita de Shakira y Biza y con un cartel de Shakira”, dijeron algunos usuarios.