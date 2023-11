Clara Chía habría presionado a Piqué para que se separara de Shakira

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía fue toda una noticia en la farándula internacional. Tiempo después de que el español anunciara su separación de Shakira, confirmó su nueva historia de amor con la joven española de 24 años.



Sin embargo, parece que Clara Chía tuvo mucho más que ver en la separación de los dos famosos de lo que se piensa. Así lo reveló el periodista español Roberto Antolín en el programa Socialité de la cadena Telecinco.

Según el periodista de farándula, a principios del año 2022 Gerard Piqué y Clara Chía ya llevaban varios meses de una relación en secreto. Entonces, la joven catalana le advirtió al exfutbolista que no podrían seguir con su relación si no cumplía con una condición.

Antolín detalló que la estudiante de Relaciones Públicas quería dejar de ser "una aventura más" en la vida de Piqué, por lo que le puso un ultimátum para que su amor no llegara a su fin. Clara Chía le dijo que tenía que anunciar públicamente su separación de Shakira.



"Si quieres estar conmigo, sal y di que ya no estás con Shakira", le habría dicho Clara Chía a Gerard Piqué en ese momento. Las palabras de la joven serían las responsables de que, en junio de 2022, la pareja confirmara con un comunicado su rompimiento.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, se leía en el texto de apenas 26 palabras que dieron los dos famosos.

Después de esto vino lo que públicamente se ha conocido: las canciones de Shakira, su mudanza a los Estados Unidos y la relación de Gerard Piqué con Clara Chía siendo portada de diferentes revistas.



Aunque los dos españoles presumen su relación sin problema en diferentes lugares del mundo, recientemente se ha conocido que los padres de Clara Chía no estarían de acuerdo con este noviazgo.

El paparazi español Jordi Martin aseguró en medio de una entrevista con TvNotas que "la familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren, Piqué no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía".

Incluso el paparazi reveló que la joven de 24 años lleva tiempo sin hablarse con sus padres, quienes siguen sin aceptar que ella presuma orgullosa ser la nueva pareja del exfutbolista.



El fotógrafo añadió que en la pasada celebración de Navidad, Clara Chía llegó a su casa con Piqué, pero allí no fueron bien recibidos. "Le dijeron a Piqué, 'no te queremos', se lo dijo el tío de Clara, sus padres no se fían de él", reveló.