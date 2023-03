Clara Chía sorprende con su reacción cuando le piden una foto a Piqué

En redes sociales causó sorpresa la reacción de Clara Chía Martí cuando un transeúnte le pidió una foto a Gerard Piqué en el momento que se encontró con la pareja que iba a bordo de un automóvil como quedó registrado en video.

La publicación fue hecha por el tiktoker Chris MG, quien se encontró al exfubtolista cuando se movilizaba en su carro con su novia.

El fanático del fútbol no perdió la oportunidad para inmortalizar el momento y tomarse una foto con el deportista y exjugador del Barcelona, pero no pasó desapercibido que Piqué no iba solo, a su lado estaba Clara Chía.

El clip muestra que en un primer momento Clara Chía intentó cubrirse la cara con su mano; sin embargo, luego volteó a mirar, incluso sonrió.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar: “Lo mejor de todo es la cara de amabilidad”, “al principio pensé que era una estatua o algo, ni pestañeaba”, “yo hubiera puesto la rolita de Shakira y Biza y con un cartel de Shakira”.

Chris MG, cuyo usuario es Morong10, tiene más de dos millones de seguidores y deja claro que es un aficionado al fútbol y no pierde oportunidad para pedirle fotos a sus jugadores favoritos.

Esta ocasión fue con Gerard Piqué, quien posó para la foto.

“Estoy muy feliz”

Poco es lo que ha dicho Gerard Piqué de su separación con Shakira, quien no se ha quedado callada y decidió enfrentar su pena de amor con una serie de canciones en las que le ha enviado varios mensajes a su expareja, quien al parecer le fue infiel con Clara Chía.

Pero el exfutbolista fue noticia el pasado fin de semana por una entrevista que dio al diario El País y en la que habló de su actual situación personal y profesional.

Gerard Piqué no quiso hablar de su supuesta infidelidad y aseguró que lo que menos le interesa ahora es “gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo”.

El exfutbolista sostuvo que lo único que quiere es “ser fiel a mí mismo”.

