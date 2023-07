Claudia Bahamón recibió mala noticia en medio de su hospitalización: “Terrible error médico”

En sus redes sociales, la presentadora Claudia Bahamón contó que le dieron una devastadora noticia en la clínica en la que está hospitalizada tras sufrir una perforación de pleura. Los médicos le dijeron que su pulmón colapsó en un 80% y que no podía volver a bucear hasta recuperarse.

“Cuando supe que mi pulmón había colapsado en casi un 80% luego de este terrible error médico, alguien acá en el hospital me dijo que, de no recuperarse la capacidad del pulmón en su totalidad, no podría volver a hacer apnea en el mar o a bucear”, escribió la presentadora en su cuenta de Instagram.

Además, Claudia Bahamón manifestó que esta noticia la hizo llorar, pero también le dio fuerzas para cumplir con el 100% de su recuperación.

“Lloré mis ojos ante esa posibilidad porque amo el mar y no volver a visitarlo en su inmensa profundidad sería matar gran parte de mí. Ahora no me queda más que hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo. Hoy me desperté y volví a llorar y me propuse un reto nuevo: el día que regrese al fondo del mar celebraré haber superado un obstáculo más en mi vida. Porque nada me queda grande”, complementó.

En ese orden de ideas, la presentadora habló de las restricciones que tendrá en su vida en medio de la recuperación: "De momento, no puedo montarme en un avión en al menos 10 días e ir al mar hasta hacer terapia respiratoria y recuperar del todo mi pulmón. Me tomaré el tiempo que sea necesario para regresar en perfecto estado de salud de mi pulmón”.

¿Qué es la pleura?

La pleura es una membrana serosa que recubre los pulmones y la cavidad torácica. Está compuesta por dos capas principales: la pleura visceral, que se adhiere a la superficie externa de los pulmones y la pleura parietal, que recubre la cavidad torácica interna. Entre estas dos capas de pleura hay un espacio delgado llamado cavidad pleural, que está lleno de líquido pleural.

La pleura desempeña varias funciones importantes. Actúa como un revestimiento protector para los pulmones, evitando la fricción entre los pulmones y la pared torácica durante la respiración. Además, ayuda a mantener los pulmones en su lugar dentro de la cavidad torácica y proporciona un medio para la lubricación y la movilidad suave durante la respiración.

La inflamación de la pleura se conoce como pleuritis y puede ser causada por diversas afecciones, como infecciones respiratorias, enfermedades autoinmunes o traumatismos en el pecho.