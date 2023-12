Claudia López vivió su "trágame tierra" el día que dejó en visto a Karol G

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, reveló en una reciente entrevista con la periodista española Eva Rey uno de los momentos más vergonzosos que vivió en su vida. Se dio el día en el que estuvo a punto de conocer a Karol G.

"Yo me muero por ella, soy una 'grupie' total", confesó la mandataria local en la conversación. Según López, todo ocurrió en el mes de mayo de 2022 cuando Karol G se presentó en el Movistar Arena de Bogotá con el Bichota Tour y ella asistió como una fanática más.

Para el segundo concierto, el gerente del Movistar Arena le concedió a la alcaldesa una de las mejores oportunidades de su vida, conocer en persona a Karol G. Sin embargo, cuando llegaron la cantante estaba a punto de salir al escenario, por lo que no pudieron verla.

"Pero estaban el papá y la hermana. Entonces le dijo a la hermana, 'si quiere cruzamos teléfonos para seguir en contacto'. Me responde: 'Sí, sí, yo tengo su número alcaldesa y usted debe tener mi teléfono porque yo le escribí el año pasado'".

Publicidad

La noticia cayó como un balde de agua fría a la alcaldesa Claudia López, quien no lo podía creer. "Le digo: ¿A mí? ¡No! O sea ¿Karol G me escribió a mí, a mi teléfono?".

La hermana de la artista paisa le explicó a la mandataria que Karol G la buscó meses antes de ese concierto porque "quería hacer algo adicional en Bogotá". Cuando Claudia López revisó su celular se dio cuenta de que, en efecto, había un mensaje con la propuesta que la artista paisa quería hacerle.

"Yo dentro de mí decía: 'Dios mío, trágame tierra. No es posible que esto me esté pasando, no puede ser que yo no haya visto este mensaje'", aseguró entre risas la alcaldesa local.

Publicidad

Para concluir su anécdota, la alcaldesa señaló que espera con ansias que en futuros proyectos Karol G la contacte.

En los comentarios, varios se burlan de la situación que vivió la alcaldesa, pero otros la culpan porque "si le hubiera respondido ese mensaje, ese concierto del 2024 que viene tal vez hubiera sido diferente".