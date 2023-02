‘Close’, película nominada a los Oscar sobre una tierna amistad que no termina de la mejor manera

Ya está disponible en las salas de cine de Colombia, otro de los filmes que están nominados a los Premios Oscar, pues se trata de ‘Close’, la cinta belga que aspira a la estatuilla en la categoría a mejor película internacional. Noticias Caracol pudo hablar con su director, Lukas Dhont.

“Yo creo que esta película trata sobre esa época frágil donde estamos aprendiendo demasiado sobre nosotros mismos y sobre el mundo en el que realmente no somos cautelosos y a veces quebramos porque no sabemos realmente el impacto de romper”, declaró Lukas Dhont.

‘Close’ también es una película sobre una amistad entre dos jóvenes que se presenta de una manera muy frágil y tierna. El director belga habló de cómo fue trabajar con niños.

“Bueno, creo que mucha gente subestima a los niños, pero me encanta escuchar a los niños de 13 años hablando sobre el mundo porque creo que tienen una increíble forma, incluso filosófica, de hablar sobre las cosas porque toda vida están muy conectados con el corazón”, agregó el director de ‘Close’.

Publicidad

Esta cinta ya recibió el gran premio del jurado en el Festival de Cannes y ahora le apuesta al Oscar, representando a Bélgica en la categoría internacional.

Nominado a los Premios Oscar 2023

Esta es la lista de los nominados a los Premios Oscar 2023, después de un año en que la taquilla por fin se recuperó de la pandemia. ‘Top Gun: Maverick’, secuela protagonizada por Tom Cruise y que ayudó a salvar a las salas de cine, compite en la categoría de mejor película.

Los actores Riz Ahmed (‘El sonido del metal’) y Allison Williams (‘Girls’) fueron los encargados de dar a conocer las nominaciones a los Premios Oscar 2023.

Publicidad

‘Everything Everywhere All At Once’ (Todo en todas partes al mismo tiempo) encabeza las nominaciones al Oscar con 11, cuando Hollywood inició formalmente la carrera hacia los Premios de la Academia el 12 de marzo.

La comedia negra irlandesa ‘The Banshees of Inisherin’ y la película de la Primera Guerra Mundial ‘All Quiet on the Western Front’ empataron en el segundo lugar con nueve nominaciones, seguidas por la película biográfica de rock ‘Elvis’ -con ocho- y ‘The Fabelmans’ de Steven Spielberg, quien compite por novena vez a mejor director.

Otras noticias sobre el séptimo arte: